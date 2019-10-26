استثمارات صندوق الثروة السيادي السعودي منذ 2016
آخر هذه العقبات، التي تهدد بنسف الرؤية من أساسها، ضربات الحوثيين لمعامل النفط التابعة لشركة "أرامكو" السعودية العملاقة، بعد ثلاثة أعوام من إطلاق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رؤية المملكة 2030، في 25 أبريل/ نيسان 2016.
تهدف رؤية 2030 لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية تنهي "إدمان" المملكة للنفط، واعتمادها عليه كمحرك رئيسي للاقتصاد، حسب تعبير ابن سلمان.
كان من أبرز ملامح رؤية 2030 برنامج للخصخصة اعتبر الأضخم في تاريخ المملكة بقيمة 300 مليار دولار، يشمل طرح 5% من أسهم عملاق النفط أرامكو، وزيادة الإيرادات غير النفطية إلى 600 مليار ريال (160 مليار دولار) بحلول عام 2020، وإلى تريليون ريال بحلول عام 2030، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 60 % من 40%.
صفقات الصندوق السيادي
أسس صندوق الاستثمارات العامة السعودي "صندوق الثروة السيادي" سنة 1971 ويمتلك أصولا تبلغ نحو 360 مليار دولار، ويعتبر جزءًا رئيسيًا من خطة ابن سلمان أو ما يعرف بـ "رؤية 2030"، وفيما يلي أبرز صفقات الصندوق:
- أبريل/ نيسان 2016: صندوق الثروة يوقع اتفاقا مع مصر لإنشاء صندوق استثمار حجمه 16 مليار دولار. لم يتم الإفصاح عن حجم استثمار صندوق الاستثمارات العامة.
- يونيو/ حزيران 2016: الصندوق يستحوذ على حصة نسبتها 5% في أوبر بقيمة 3.5 مليار دولار في أول استثمار رئيسي للصندوق.
- نوفمبر/ تشرين الأول 2016: الصندوق يستثمر 500 مليون دولار في مشروع التجارة الإلكترونية الشرق أوسطي نون.كوم.
- نوفمبر/ تشرين الأول 2016: الصندوق يخطط لشراء حصة 50% من أديبتيو ومقرها الخليج، التي تسيطر على الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا)، في صفقة بقيمة ملياري دولار، لم يتم الإفصاح علنا عن معلومات بشأن الصفقة.
- مايو/ آيار 2017: الصندوق يتعهد بمبلغ 45 مليار دولار لصندوق رؤية سوفت بنك البالغ حجمه 100 مليار دولار، وهو صندوق استثمار يركز على التكنولوجيا جرى تأسيسه بالاشتراك مع مجموعة سوفت بنك اليابانية.
- مايو/ أيار 2017: الصندوق يوقع مذكرة تفاهم مع شركة الاستثمار المباشر الأمريكية بلاكستون، ليلتزم بما بين 20 و40 مليار دولار في صندوق يركز على البنية التحتية الأمريكية.
- مايو/ أيار 2017: جنرال إلكتريك توقع اتفاقات أعمال بقيمة 15مليار دولار مع السعودية تشمل عدة قطاعات صناعية بما في ذلك النفط والغاز، والتعدين، والرعاية الصحية.
- أكتوبر/ تشرين الأول 2017: الصندوق يعلن عن خطط لاستثمار مليار دولار في فيرجن جلاكتيك، شركة الفضاء التابعة للملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، وشركتيها الشقيقتين ذا سبيس-شيب كومباني وفيرجن أوربت.لكن برانسون علق العام الماضي محادثات بشأن الاستثمار السعودي بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
- ديسمبر/8 كانون الأول 2017: الصندوق يوقع مذكرة تفاهم مع شركة قاعات العرض السينمائي الأمريكية ايه.ام.سي إنترتينمنت هولدنجز لإقامة قاعات عرض في السعودية.
- مارس/ آذار 2018: الصندوق يستثمر 461 مليون دولار في ماجيك ليب وهي شركة أمريكية ناشئة للواقع المعزز.
- مارس/ آذار 2018: الصندوق يوقع مذكرة تفاهم مع إنديفور، أحد أكبر مديري المواهب والمناسبات في هوليوود، لشراء حصة قيمتها 400 مليون دولار. انسحبت إنديفور من الصفقة في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
- مارس/ آذار 2018: سوفت بنك والمملكة تتفقان على بناء أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم، والتي من المتوقع أن تنتج 200 غيغاوات من الكهرباء.
- أبريل/ نيسان 2018: الصندوق يعلن عن اتفاق مع الأعلام الستة الأمريكية لافتتاح متنزه في مدينة القدية الترفيهية بالسعودية بحلول 2022.
- مايو/ أيار 2018: الصندوق يشترك مع مستثمرين آخرين للاستحواذ على 57.8% في أكور إنفست، شركة العقارات الفندقية الفرنسية، مقابل 5.33 مليار دولار.
- أغسطس/ آب 2018: الصندوق يكون حصة غير معلنة أقل بقليل فحسب من 5% في تسلا لصناعة السيارات الكهربائية الأمريكية.
- أكتوبر/ تشرين الأول 2018: مقتل خاشقجي يطغى على المؤتمر الثاني لمبادرة مستقبل الاستثمار لكن الرياض توقع اتفاقات بقيمة 56 مليار دولار على الرغم من أن شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية سيطرت على معظمها.
- يناير/ كانون الثاني 2019: مسؤول سعودي يقول إن المملكة تخطط لتطوير مجمع متكامل للطاقة الشمسية والكربون الأسود بقيمة ملياري دولار بالشراكة مع لونجي الصينية وأو.سي.آي الكورية الجنوبية.
- أبريل/ نيسان 2019: الصندوق يستثمر ما يزيد عن مليار دولار في شركة لوسيد موتورز الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية.
- أكتوبر/ تشرين الأول 2019: شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة تستحوذ على 49% من شركة الاستشارات ريتشارد آتياس آند أسوشيتس، التي قٌدرت قيمتها من قبل بعشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.