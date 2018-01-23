مصر
الثلاثاء 23 يناير 2018 22:48

استبعاد اسم الفريق عنان من قاعدة بيانات الناخبين في مصر

سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق
سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق
رويترز- أرشيف
استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اسم الفريق سامي عنان المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة من قاعدة بيانات الناخبين.

وذكرت الهيئة أنه ثبت لديها احتفاظ عنان بصفته العسكرية.

كانت السلطات احتجزت عنان رئيس أركان الجيش الأسبق في وقت سابق اليوم بعد إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة استدعاءه للتحقيق في مخالفات تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات المقررة في مارس آذار.

وقالت القيادة العامة إن عنان أعلن الترشح "دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له".

ونقل التلفزيون المصري عن الهيئة الوطنية للانتخابات قولها "احتفاظ عنان بصفته العسكرية ثبت بناء على شهادة صادرة من إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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مصر
اعتقال سامي عنان
انتخابات الرئاسة المصرية

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