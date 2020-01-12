"ارحل يا سيسي" يعود للصدارة بعد دعوة محمد علي للنزول في 25 يناير
وأمس تصدر أيضًا وسم (#نازلين_يوم25) دعمًا لدعوة محمد علي للمظاهرات خلال الذكرى التي يحتفل بها المصريون سنويًا، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح ميدان التحرير وكافة الميادين والشوارع الرئيسية للمصريين للاحتفال بذكرى الثورة.
مش هسيبك والشعب برده مش هيسيبك وانت اكيد عارف انك بتلعب معايا جيم صعب واخرة الجيم دا انت اكيد عارفه ..الشعب عارف انك فاسد وظالم وقاتل و #نهايتك_قربت_ياسيسي#ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/BH1ie0ZwQp— محمد علي (@Mohmedalisecret) January 12, 2020
وبين مؤيد ومعارض ومحايد، أعلن ناشطون استجابتهم لدعوة محمد علي وسردوا أسبابا تدفع الجميع للنزول، ورصدوا الأزمات التي يمر بها الوطن داعين المصريين للنزول، بينما تحفظ آخرون عليها وأبدوا تخوفهم من المشاركة أو النزول.
وبينما رفض البعض الدعوة من الأساس، عبّر آخرون عن يأسهم من جدوى هذه الاحتجاجات ضد نظام "قمعي"، وحذر مؤيدو السيسي من تكرار سيناريو سوريا والعراق.
وسبق أن خرجت احتجاجات يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور، وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها 2000 شخص، وفق تقارير حقوقية.
كيف للدولة ان تنهض وتعلو مكانتها وخلف قضبانها علماؤها وخيرة شبابها يعذبون ويقتلون بالبطئ المتعمد#الثوره_قوه#نازلين_يوم٢٥ pic.twitter.com/ooHD0JUKp8— الباشمدرسة😎(2) (@Kv4nD3OhaNv4Jp3) January 12, 2020
وكان محمد علي تعهد في آخر ظهور له بأن تكون المظاهرات التي دعا إليها في يناير الجاري، هي الفيصل بينه وبين السيسي الذي يقول إن المصريين مازالوا متمسكين به كرئيس وإنه سيرحل إذا طلب المصريون ذلك، ولفت محمد علي إلى أن ذكرى ثورة يناير ترعب السيسي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أطلق محمد علي "المشروع الوطني الجامع للمعارضة" وأعلن أنه سيضع برنامج عمل يعرضه على المصريين تمهيدًا للدعوة إلى حراك شعبي يطيح بالسيسي، وكشف "علي" عن هذه الوثيقة في الشهر التالي معلنًا لقائه بتيارات سياسية مختلفة للوصول إلى نقاط عمل مشتركة لإنقاذ مصر.
من جديد.. وسم #ارحل_يا_سيسي ضمن الأعلى تفاعلًا بتويتر بعد يومين من دعوة المقاول #محمد_علي للتظاهر بذكرى ثورة 25 يناير pic.twitter.com/GhDR6vf5vI— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 11, 2020
كنت داخل ادور علي هشتاج #نازلين_يوم_25— mostafa (@Vforvendatta0) January 11, 2020
لقيت ده تريند فرحت أكثر #ارحل_يا_سيسي
#نازلين_يوم٢٥— El Bahaar El Hazen (@bahaar_el) January 11, 2020
يارب الفرج من عندك
انت القوي.ولا يقوي عليك شئ.ارحمنا برحمتك.#ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/FVKJgMnMpv
#نازلين_يوم25— Gory (@Gory19225985) January 11, 2020
عشان آلاف المعتقلين
عشان البنات الي في السجون
عشان البنات الي ماتوا
عشان شبابنا الي بيتقتل كل يوم في الحوادث والسجون والجيش وفي كل مكان فيكي يا بلد
عشان الشباب المطحون وفي الاخر مش لاقي شقه ولا مرتب حلو
عشان الظلم الي كل يوم بيزيد
لازم ننزل لازم يكون لنا صوت pic.twitter.com/JRUNGIdldx
#نازلين_يوم25 علشان فرحته دول وكل المعتقلين pic.twitter.com/4qDj7DkmVO— خالد عثمان (@khaledosman77a) January 11, 2020
#ارحل_يا_سيسي— محمود (@w941a50fP1ebhYE) January 12, 2020
يلا بينا خلاص الفار مرعوب ومستخبى ف جحره وأنتم راعبينه وخايفين تواجهوه يلا استعدوا كله يحشد المسالة مسألة وقت كلم حبايبك وعى غيرك كلنا نازلين ان شاء الله ٢٥ يناير نهاية الظلم فى مصر اوعى تخاف ولا تيأس pic.twitter.com/Fe6ucaPAIe
#نازلين_يوم25— الثائرة الصغيرة✌️🇪🇬 (@soka1234555) January 11, 2020
فك الله بالعز اسرهم يارب https://t.co/5DXhcqyu1E
أتحدوا.— مصري غصب عني (@tbHBZERM7AUTbgS) January 12, 2020
فالاتحاد قوه. #نازلين_يوم٢٥ pic.twitter.com/MvTU57AUob
هدا ما صرحت به السفيرة الامريكية السابقة بالقاهرة ....#ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/RmmnjQIMUa— saadi hassan (@saadihassan3) January 12, 2020
#نازلين_يوم25— بريق الامل (@B6VR9tf1bKzZpDB) January 11, 2020
حراك منظم يجب عدم تكرار ٢٠ و ٢٧سبتمبر
لو الف واحد فى مكان هينضم لهم آلاف
منظم .
بعد قرار النزول جارى ترتيبات النزول ومازلت اراهن أن الثورة ستكون امام جزيرة الوراق مش داخل الجزيرة وسينضم الملايين