"ارحل يا سيسي والشعب يريد إسقاط النظام".. دعوات برائحة يناير تتصاعد في مصر
ومرة أخرى يعاود وسم "#ارحل_يا_سيسي" للصدارة من جديد محققًا أعلى التفاعلات على توتير في مصر، إلى جانب وسوم #مش عايزينك" و#نازلين_في_وقت_مفاجئ" وحتى الوسم الأبرز لثورة يناير المجيدة "#الشعب_يريد_اسقاط_النظام"، وكلها تصدرت التفاعل المصري في توقيتات متباينة خلال الساعات الأخيرة.
حال مصر في صورة . #ارحل_يا_سيسي#نازلين_فى_وقت_مفاجيء pic.twitter.com/eRwJ5TOVmr— U.T.O.P.I.A 🖤 (@mennama45454471) September 10, 2020
وعلى وقع صرخات المواطنين البسطاء من إزالة منازلهم وتشريدهم، أشعل السيسي حرب الوسوم على منصات التواصل الاجتماعي، وسط ترقب من الجميع لوقع صداها على أرض الواقع يوم 20 من سبتمبر/أيلول الجاري.
#السيسي بيحفر قبره بأيده وبهدمه لبيوت الغلابة وتحدي الكادحين من الشعب المصري بطردهم من بيوتهم بدون توفير بديل بيدق آخر مسمار في نعش سقوطه من كرسي حكم #مصر— حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) September 9, 2020
أوعى تتحدى الشعب في لقمة العيش أو في بيته اللي بيت يؤويه لأن ثورة الجياع مبيوقفهاش الرصاص#ارحل_يا_سيسي #نازلين_في_وقت_مفاجي
وأمس، أظهرت لقطات تلفزيونية أهالي منطقة المنشية في الإسكندرية وهم يقاومون عمليات الإزالة وقوات الشرطة التي تستهدف منازلهم بهتافات مناهضة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
من #الاسكندرية بلدي 💕💕#مش_عايزينك بقت واقع عالأرض يامصريين مش مجرد هاشتاج 💪🏽💪🏽💪🏽 pic.twitter.com/64NxkuHfP5— عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) September 9, 2020
ومع احتدام الموقف، ردد عدد من الأهالي هتافات مناهضة للسيسي منها "ارحل ياسيسي" و"مش عايزينك". وواصل الأهالي الهتاف وتحركوا في مسيرة غير منظمة في عدد من الشوارع المحيطة، وأجبروا الضباط على الانسحاب.
الحقنا يا ريس ده أنا جمعت توقيعات تمرد ونزلت مراتى ترقص فى الانتخابات— 🅰️Ⓜ️®️ Ⓜ️🅴🆁🅾️ (@AmrJusst) September 9, 2020
..السيسى رقصها معجبنيش#نازلين_في_وقت_مفاجئ pic.twitter.com/gToIu5Uocf
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع دعوات المقاول والفنان المصري محمد علي التي أطلقها مطلع الأسبوع الجاري لثورة شعبية جديدة ضد السيسي، في العشرين من الشهر الجاري.
الشعب هيعلن عن غضبة كل يوم ياسيسي يا فاجر ، إن شاء الله لن نتراجع إلا بعد تحرير وطننا منك يا فاجر وتشرق علي مصر شمس الحرية ونودع زمن العبودية ، آمين يارب العالمين 🙏#مش_عايزينك #نازلين_في_وقت_مفاجئ pic.twitter.com/TOujtkzPSz— Mohamed Ali | محمد علي (@Moaliofficial_) September 9, 2020
وتأتي هذه الدعوة في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للرئيس المصري هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.
كل ده مخالف إلا الكنيسه— خطاب (@bleA1qyFzoMqi4O) September 9, 2020
مين كده اللى بيعمل فتنه وبيحرض على الكره#الشعب_يريد_إسقاط_النظام#نازلين_في_وقت_مفاجئ pic.twitter.com/04r6EjaCYw
ومن أبرز الوسوم التي تصدرت موقع تويتر ضد السيسي أيضا "#انزل_20_سبتمبر"، و #مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر"، و"#مش_عايزينك_يا_سيسي"، و"مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك"، و"اغضب_يا_مصري".
الحكومة و الشعب في مصالحات المباني#ارحل_يا_سيسي #نازلين_فى_وقت_مفاجيء pic.twitter.com/bc591tgxgc— Dr. Ahmed Sallam (@AhmedSa06576296) September 10, 2020
وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.
قصد حضرتك العسكري مصطفى مدبولى #الشعب_يريد_إسقاط_النظام #مش_عايزينك— Ahmed Saeed (@Ahmedsaeed231) September 9, 2020
وعدد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة وخفض وزن رغيف الخبز ثم هدم المساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.
السيسي يرخص الكنائس ويهدم المساجد ويعاقب المصلين!#الشعب_يريد_إسقاط_النظام #مش_عايزينك pic.twitter.com/tNRKbp0NAt— أ.د. حاكم المطيري (@DrHAKEM) September 9, 2020
وسبق أن خرجت احتجاجات نادرة يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.
#الشعب_يريد_إسقاط_النظام— kholoud (@kholoudfree3) September 8, 2020
شوفو الصور
قبل ...و ...بعد pic.twitter.com/g0ZJs2dhg4
وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها الآلاف، وفق تقارير حقوقية.
منك لله ياسيسي حتي أبوالهول خايف م الازالة #مش_عاوزينك#ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/ssTlwbi1oM— Yafa_palst (@YPalst) September 10, 2020
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#نازلين_في_وقت_مفاجي#مش_عايزينك— hussam kadous (@hussforever) September 9, 2020
اللهم عجل بها pic.twitter.com/SPclxiVGvv
انتفاضة في الأسكندرية ، المحتجين يهتفون ارحل يا سيسي ، الشعب في مصر لم يعد يخاف ، الحقوق تسترد بالشجاعة فقط .— 🇹🇷 Sami سامي (@SamiTurk2020) September 9, 2020
أدعمو الانتفاضة يا احرار وشاركو بالهشتاج . #مش_عايزينك#نازلين_في_وقت_مفاجئ#الشعب_يريد_إسقاط_النظام pic.twitter.com/7cyC40ie5z
#نازلين_في_وقت_مفاجئ— shimaa Abd_Elrhman (@Shimaa2474) September 9, 2020
- العمدة عاوز يبيعلك شقة ياأبو العلا؟!
= شقة !!! ليا أنا !!! .. والشقة دي فين ؟!!!
- شقتك .. اللي إنت ساكن فيها ياأبو العلا 😂 pic.twitter.com/cir7rL9h7a
انا عارف ان في ناس كتيره هتخاف تنزل بس عايز كل واحد يعرف انه لو منزلش يبقى تبعه وشريكه في كل الي بيحصل يلا كله يغرد#مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر#ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/DRtRaq82Mu— mohgigdgdhhd#مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر (@EC46E6XgcqLbyv2) September 8, 2020
يرحلون ونبقي...— 💦 حرية :) (@Hu__riy__) September 9, 2020
والأرض لنا ستبقي...#الحق_ سلاحي #مش_عايزينك #الشعب_يريد_إسقاط_النظام pic.twitter.com/0DVNf71N0O
#ارحل_يا_سيسي— الرادار 🇪🇬🇹🇷المصري (@pXXiZt67CyyweuV) September 10, 2020
أول خطوة ستسقط العميل الصهيوني وعصابته فى اسرع وقت التوجه الي مدينة الإنتاج الاعلامي بتظاهرات ضخمة والسيطرة عليه واعلان نجاح الثورة الشعبية ✌
إذا سقط إعلام العار سيسقط بلحه سريعاً؟ #مش_عايزينك #نازلين_في_وقت_مفاجئ #الثوره_علي_الابواب pic.twitter.com/3ZLvg1Qju5
حوار رجل مسن مع الضباط والعساكر الذين هدموا بيته، يلخص لك الحالة التي وصلت إليها #مصر وأهلها !— د. محمد الصغير (@drassagheer) September 9, 2020
عندما يتقطّع القلب ألماً وهمّاً وحزناً على حال الفقراء والبسطاء . #مش_عايزينك pic.twitter.com/pkxWY4UCVJ