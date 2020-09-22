مصر
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 14:58

"ارحل يا سيسي".. حشد إلكتروني لاستمرار المظاهرات حتى إسقاط النظام

المظاهرات خرجت العام الماضي للمطالبة برحيل السيسي لأول مرة منذ سنوات
غيتي
تتواصل الدعوات الإلكترونية المطالبة برحيل النظام في مصر، والتي انتقل صداها خلال اليومين الماضين على الأرض بخروج عشرات المصريين في مظاهرات دعا إليها الفنان ورجل الأعمال محمد علي.

وتصدر اليوم وسم (#ارحل_يا_سيسي)  الترند المصري على موقع تويتر بأعلى التفاعلات، في أوقات متباينة خلال الساعات الأخيرة، خاصة مع وقوع اشتباكات، ليل أمس، بين متظاهرين وقوات الأمن بعدما هاجمتهم الأخيرة وأطلقت قنابل الغاز عليهم لتفرقتهم.

ومع الساعات الأولى من صباح الأحد 20 من سبتمبر/أيلول، اشتعلت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حرب وسوم انتقل صداها على الأرض، تزامنًا مع مظاهرات دعا إليها الفنان ومقاول الجيش السابق محمد علي.

وأمس تصدر وسما (#الثورة_بدأت) و(#ميدان_التحرير)، الترند المصري على تويتر، بعد خروج مظاهرات ضد السيسي في مدن ومناطق عديدة بمحافظات مصر. ومن المتوقع استمرار الاحتجاجات اليوم بعدما جدد "علي" دعوته للمصريين بالتظاهر. 

ومن أهم المناطق التي شهدتها مظاهرات الأحد، القاهرة وأحياء بالإسكندرية والجيزة والقليوبية وأسوان، وهتف المتظاهرون ضد السيسي بشعارات مستلهمة من روح ثورة يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك عام 2011.

وتأتي دعوات الثورة ضد السيسي منذ أسابيع، في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

ومنذ أسابيع، تتواصل الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للنزول إلى الميادين للاحتجاج ضد السيسي والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.

وعدد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة، وخفض وزن رغيف الخبز، ثم هدم لمساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.

وسبق أن خرجت احتجاجات نادرة يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول من العام الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.

وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها الآلاف، وفق تقارير حقوقية، بينما طالبت منظمة العفو الدولية في بيان الأحد السلطات المصرية بإطلاق سراح ناشطي حراك 20 سبتمبر من العام الماضي.

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المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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