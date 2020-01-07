مصر
الثلاثاء 7 يناير 2020 12:08

"ارحل متورطش الجيش" يغزو تويتر.. والسيسي للمصريين: قلقانين ليه؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الفرنسية
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال كلمته خلال قداس عيد الميلاد المجيد 2020، بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية شرق القاهرة، إن مصر تمر بظروف صعبة.

وأضاف السيسي "طول ما ربنا معانا محدش هيقدر يجرجرنا هنا ولا هنا".

ودعا السيسي المصريين إلى عدم الخوف والقلق مؤكدًا "طول ماحنا مع بعض محدش يقدر يعملنا حاجة... أنا شايف المصريين قلقانين، قلقانين من ايه؟".

وأردف "لازم دايمًا نبقى مخليين بالنا من علاقتنا ببعض، إذا كنتوا بتحبوا ربنا حبوا بعضكم، متخلوش حد يوقع بيننا، البلد دي بلدنا كلنا".

وتابع السيسي "ربنا أراد أننا في ظروف صعبة حوالينا، كان ممكن نبقى كده أيوة، وطول ماحنا أيد واحدة ولا حد يقدر يجرجرنا هنا وهنا".

"ارحل متورطش الجيش"

وتزامنت تصريحات السيسي مع حملات إلكترونية مصرية تطالب بعدم توريط الجيش المصري في حرب بليبيا، وتصدر اليوم الثلاثاء وسم (#ارحل_متورطش_الجيش) الترند المصري بموقع تويتر، بعدما تصدر قبله بأيام وسم (#دم_جنودنا_مش_للبيع).

وكتب الناشطون عبر الوسمين رافضين توريط الجيش المصري في حرب بليبيا، مذكّرين بما فعله الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر الذي أنهك الجيش في حروب باليمن وغيرها. كما تساءلوا عن الغرض من التدخل لدعم طرف في الصراع الليبي على حساب طرف آخر.

واستنكر المغردون محاولة إشراك الجيش المصري في الحرب بدعوى الأمن القومي، بينما يفرط النظام -بحسب تعبيرهم- في جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، مطالبين بعدم الزج بالجنود المصريين والتضحية بهم.

وأعلن الجيش المصري، السبت، عن تنفيذ تدريبات بحرية في إحدى مناطق البحر المتوسط، في ظل تصاعد التوترات على حقوق استغلال احتياطيات الغاز في البحر المتوسط.

ويأتي التدريب بعد يومين من موافقة البرلمان التركي على مذكرة تفويض تسمح للرئاسة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، وهو قرار نددت به مصر على الفور.

المصدر
الجزيرة مباشر
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