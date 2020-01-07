"ارحل متورطش الجيش" يغزو تويتر.. والسيسي للمصريين: قلقانين ليه؟
وأضاف السيسي "طول ما ربنا معانا محدش هيقدر يجرجرنا هنا ولا هنا".
ودعا السيسي المصريين إلى عدم الخوف والقلق مؤكدًا "طول ماحنا مع بعض محدش يقدر يعملنا حاجة... أنا شايف المصريين قلقانين، قلقانين من ايه؟".
وأردف "لازم دايمًا نبقى مخليين بالنا من علاقتنا ببعض، إذا كنتوا بتحبوا ربنا حبوا بعضكم، متخلوش حد يوقع بيننا، البلد دي بلدنا كلنا".
وتابع السيسي "ربنا أراد أننا في ظروف صعبة حوالينا، كان ممكن نبقى كده أيوة، وطول ماحنا أيد واحدة ولا حد يقدر يجرجرنا هنا وهنا".
"ارحل متورطش الجيش"
وتزامنت تصريحات السيسي مع حملات إلكترونية مصرية تطالب بعدم توريط الجيش المصري في حرب بليبيا، وتصدر اليوم الثلاثاء وسم (#ارحل_متورطش_الجيش) الترند المصري بموقع تويتر، بعدما تصدر قبله بأيام وسم (#دم_جنودنا_مش_للبيع).
وكتب الناشطون عبر الوسمين رافضين توريط الجيش المصري في حرب بليبيا، مذكّرين بما فعله الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر الذي أنهك الجيش في حروب باليمن وغيرها. كما تساءلوا عن الغرض من التدخل لدعم طرف في الصراع الليبي على حساب طرف آخر.
واستنكر المغردون محاولة إشراك الجيش المصري في الحرب بدعوى الأمن القومي، بينما يفرط النظام -بحسب تعبيرهم- في جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، مطالبين بعدم الزج بالجنود المصريين والتضحية بهم.
وأعلن الجيش المصري، السبت، عن تنفيذ تدريبات بحرية في إحدى مناطق البحر المتوسط، في ظل تصاعد التوترات على حقوق استغلال احتياطيات الغاز في البحر المتوسط.
ويأتي التدريب بعد يومين من موافقة البرلمان التركي على مذكرة تفويض تسمح للرئاسة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، وهو قرار نددت به مصر على الفور.
طيب موقف الجيش المصري إيه— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) January 7, 2020
من إنقلاب إسرائيل واليونان والقبرص علي إتفاقهم مع السيسي وإنفرادهم بغاز البحر المتوسط وتصديره لاوروبا؟!
مش ده برضه أمن قومي ونهب متعمد لحقوق مصر ؟!#ارحل_متورطش_الجيش
#ارحل_متورطش_الجيش— Ibrahim Farouk Elsamak (@ibrahim_elsamak) January 7, 2020
مش عايزين المسلمين يحاربوا بعض pic.twitter.com/7S9gA23PGx
#ارحل_متورطش_الجيش إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين اللهم أرنا فى هؤلاء الظالمين عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك فى شىء pic.twitter.com/Y51PUeWeMT— Mona_mousad (@MonaMousad) January 6, 2020
#ارحل_متورطش_الجيش ارحل يا سيسي انت ونظامك العسكري الظالم. جيشنا مش هيروح ليبيا ويموت عشان بن زايد وبن سلمان وحفتر ونيتانياهو. ارحل يا سيسي!!!!!!!!!! pic.twitter.com/x46lTNJWdc— January 25 Revolution (@BowdyT) January 7, 2020
#ارحل_متورطش_الجيش— walaa waheed (@egyptianpearl1) January 7, 2020
لما يقتل رجل عربي رجل عربي
لما يقتل رجل مسلم رجل مسلم
لما ترخصون حياة البشر مقابل دولارات ستتركونها يوما ما
من قتل يقتل و لو بعد حين
الله أكبر في كل حين
ربنا أفرغ علينا صبرا و توفنا مسلمين
يا قومي أليس فيكم رجل رشيد pic.twitter.com/CdtbgPigym
احنا يتاخد مننا جزيرتين يتقطع عنا الميه يتنهب غازنا فى المتوسط انما حد يقرب من ليبيا واحنا قاعدين ليه أكياس جوافة #ارحل_متورطش_الجيش pic.twitter.com/B9SCc2Vo7y— Sherif Eldaly (@SherifEldaly7) January 7, 2020
هما دول اللي عايزينهم يحاربواه بعض #ارحل_متورطش_الجيش pic.twitter.com/726IGU81kv— mohamed whed (@mohamed14_whed) January 7, 2020