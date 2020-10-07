"ارحل كلمة ملايين".. أغنية حماسية تدعو للثورة وإسقاط السيسي (فيديو)
وتتزامن الأغنية مع حراك الشارع المصري ضد السيسي حيث خرج مئات المصريين منذ 20 سبتمبر/أيلول المنصرم في مظاهرات يومية مطالبة بإسقاط النظام واعتقل على إثرها العشرات.
#ارحل_كلمة_ملايين— ام الاحرار (@thaawra_1) October 1, 2020
الملايين لا يجب أن تقول كلمة بل
يجب أن تنزل الملايين وتزعز الميادين
لكي يرحل ويسقط المجرم اللعين#الداخلية_بلطجية pic.twitter.com/eCyREc9kKu
وبثت قناة الجزيرة مباشر الأغنية التي حظيت بتفاعل واسع، ضمن فقرات برنامج "إبداع الجمهور"، بالتزامن مع وسم يحمل اسم الأغنية ذاتها، يدعو لتوسيع رقعة الاحتجاجات واستمرارها، ويطالب ملايين المصريين بإعلان كلمتهم.
ومع الساعات الأولى من صباح الأحد 20 من سبتمبر/أيلول الجاري، اشتعلت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حرب وسوم انتقل صداها على الأرض، تزامنًا مع مظاهرات دعا إليها الفنان ومقاول الجيش السابق محمد علي.
لا الابن يستحق ان يتقتل ولا الأب يستحق ان يهان ..— ثورة شعب (@ThawretShaaab) October 3, 2020
كل الحكايه اللي ماسك الحكم خسيس جبان. #حدوته_مصريه#السيسي_عدو_اللّٰه #ارحل_يا_سيسيي #ارحل_كلمة_ملايين pic.twitter.com/c0pkVHozuR
وشهدت محافظات ومدن وقرى مصرية على مدار أسبوعين، مظاهرات تطالب بإسقاط السيسي، وهتف المتظاهرون ضد النظام بشعارات مستلهمة من روح ثورة يناير التي أطاحت نظام حسني مبارك عام 2011.
وتعد هذه المظاهرات نادرة في مصر حيث وضعت السلطات قيودًا "تعجيزية" للتظاهر، وشنت حملة قمع ضد المعارضة، وفق تقارير حقوقية، بينما وأكد محمد علي أن المظاهرات ستظل قائمة ومستمرة حتى إسقاط السيسي ونظامه.
خد برنت اسكرين قبل ما يمسحوا الخبر 😄— JoeArabi (@ArabiJoe) October 6, 2020
عارفين البطل ده الجيش المصري عملوا ايه فيه؟#سليمان_خاطر#ارحل_كلمة_ملايين pic.twitter.com/LjaGmiRfXO
وتأتي دعوات الثورة ضد السيسي منذ أسابيع، في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.
ومنذ أسابيع، تتواصل الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للنزول إلى الميادين للاحتجاج ضد السيسي والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.
لماذا يجب أن يحاكم السيسي؟#ارحل_كلمة_ملايين#السيسي_عدو_اللّٰه #ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/smveNPg6up— ثورة شعب (@ThawretShaaab) October 5, 2020
وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.
وعدد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة، وخفض وزن رغيف الخبز، ثم هدم لمساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.
#ارحل_كلمة_ملايين pic.twitter.com/hjZ0Zy56KN— راجعين الميدان (@ypAnvXkGR4QBfdS) October 2, 2020
وسبق أن خرجت احتجاجات نادرة يومي 20 و27 من سبتمبر/أيلول من العام الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.
وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها الآلاف، وفق تقارير حقوقية، بينما طالبت منظمة العفو الدولية قبل أسبوعين، السلطات المصرية بإطلاق سراح ناشطي حراك 20 من سبتمبر/أيلول 2019.
اللهم اجعلها اخر جمعة له في حكم مصر يارب العالمين🤲🏻 اللهم مزق ملكه وشتت عسكره ومؤيديه ومحبيه وارح البلاد والعباد منه يااااااااارب العالمين #الشعب_يريد_اسقاط_النظام #ارحل_كلمة_ملايين #ارحل_يامسهوك #كلنا_عويس_الراوي #الشعب_يريد_إسقاط_النظام #الداخلية_بلطجية pic.twitter.com/2JEBFKufM5— •°o.O Dina O.o°• (@dina80800) October 1, 2020
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اللهم احزنهم كما احزنونا ...— Roka sun💌💚 💕 (@RRabawaya) October 4, 2020
واهمهم كما اهمونا ...
ومكن لنا من رؤية القصص بأعيننا ...
كل شيء خلقه الله بقدر
وثقتنا في عدل الله وحكمته ثابته رغم الجراح النازفه ...#ارحل_كلمة_ملايين pic.twitter.com/46d1qP4lAh
من مياه الجارى والصرف الصحى— ابو انس (@boanasahmed12) October 1, 2020
صح يا شكرى
هتحللوها ونشربها ونسقى الزرع منها يا ولاد الصهاينه بيعتو النيل وبتأكلونا الاونطه #كلنا_عويس_الراوي #ارحل_كلمة_ملايين pic.twitter.com/6yKTMFhd12
وليلتك طين يا سيسي#ارحل_كلمة_ملايين https://t.co/QwHBW9jtKJ pic.twitter.com/CBVmXuzDgE— Natalia M | نتاليا محمد علي (@NataliMAli1) October 4, 2020