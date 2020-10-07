مظاهرات مصر
الأربعاء 7 أكتوبر 2020 12:31

"ارحل كلمة ملايين".. أغنية حماسية تدعو إلى الثورة وإسقاط السيسي (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع لأغنية تحت عنوان "ارحل كلمة ملايين"، وتدعو إلى الثورة على الفساد والمطالبة برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظامه.

وتتزامن الأغنية مع حراك الشارع المصري ضد السيسي حيث خرج مئات المصريين منذ 20 سبتمبر/أيلول المنصرم في مظاهرات يومية مطالبة بإسقاط النظام واعتقل على إثرها العشرات.

وبثت قناة الجزيرة مباشر الأغنية التي حظيت بتفاعل واسع، ضمن فقرات برنامج "إبداع الجمهور"، بالتزامن مع وسم يحمل اسم الأغنية ذاتها، يدعو إلى توسيع رقعة الاحتجاجات واستمرارها، ويطالب ملايين المصريين بإعلان كلمتهم.

ومع الساعات الأولى من صباح الأحد 20 من سبتمبر/أيلول الجاري، اشتعلت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حرب وسوم انتقل صداها على الأرض، تزامنًا مع مظاهرات دعا إليها الفنان ومقاول الجيش السابق محمد علي.

وشهدت محافظات ومدن وقرى مصرية على مدار أسبوعين، مظاهرات تطالب بإسقاط السيسي، وهتف المتظاهرون ضد النظام بشعارات مستلهمة من روح ثورة يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك عام 2011.

وتعد هذه المظاهرات نادرة في مصر حيث وضعت السلطات قيودًا "تعجيزية" للتظاهر، وشنت حملة قمع ضد المعارضة، وفق تقارير حقوقية، بينما أكد محمد علي أن المظاهرات ستظل قائمة ومستمرة حتى إسقاط السيسي ونظامه.

وتأتي دعوات الثورة ضد السيسي منذ أسابيع، في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

ومنذ أسابيع، تتواصل الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للنزول إلى الميادين للاحتجاج ضد السيسي والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.

وعدد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة، وخفض وزن رغيف الخبز، ثم هدم لمساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.

وسبق أن خرجت احتجاجات نادرة يومي 20 و27 من سبتمبر/أيلول من العام الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين، اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.

وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها الآلاف، وفق تقارير حقوقية، بينما طالبت منظمة العفو الدولية قبل أسبوعين، السلطات المصرية بإطلاق سراح ناشطي حراك 20 من سبتمبر/أيلول 2019.

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المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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