ارتفاع قياسي في الاعتداءات الجنسية بالجيش الأمريكي

كشف تقرير رسمي عن ارتفاع بلاغات الاعتداءات الجنسية داخل القوات المسلحة الأمريكية بنسبة 13٪ خلال العام الماضي.

لكن استطلاعا أجري داخل الجيش وصدر، الخميس، أشار إلى زيادة وصلت إلى 37% مقارنة بآخر استطلاع أجري قبل عامين.

نتائج الاستطلاع:

نتائج الاستطلاع كشفت أن أكثر من 20 ألف شخص في الجيش الأمريكي قالوا إنهم تعرضوا لنوع من الاعتداء الجنسي، لكن ثلثهم فقط تقدموا ببلاغات رسمية.

حسب الاستطلاع، فقد ارتفعت حالات الاعتداء الجنسي داخل الجيش بنسبة بلغت نحو 37٪ عما كان عليه الحال في آخر استطلاع أجري قبل عامين.

يصدر البنتاغون تقريراً كل عام عن عدد الاعتداءات الجنسية التي أبلغ عنها العسكريون داخل الجيش الأمريكي.

لكن نظرا لأن الاعتداء الجنسي يعد جريمة لا يجري الإبلاغ عنها بشكل كبير، تقوم وزارة الدفاع الأمريكية بإرسال مسح كل عامين لا يتطلب الكشف عن أسماء المشاركين فيه، وذلك بهدف الحصول على صورة أوضح للمشكلة.

دفعت زيادة الاعتداءات الجنسية البنتاغون إلى إطلاق جولة جديدة من برامج التوعية في محاولة الحد من سوء السلوك داخل الجيش.

وفقا للاستطلاع فقد ارتفعت حالات الاعتداء الجنسي التي جرى الإبلاغ عنها العام الماضي وحده بنسبة 18٪ في الجيش.

البحرية الأمريكية شهدت ارتفاعا في بلاغات الاعتداءات الجنسية بنسبة ٧٪.

القوات الجوية الأمريكية شهدت ارتفاعا في الإبلاغ عن اعتداءات جنسية بنسبة ٤٪.

سجلت النسبة الأكبر من بلاغات الاعتداء الجنسي في مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) حيث قفزت بنسبة 23٪.

الزيادة الحادة في الاعتداءات الجنسية داخل مشاة البحرية تأتي بعد عامين من مشاكل شهدها هذا السلاح.

فضيحة مدوية

جنديات مارينز - أسوشيتدبرس/أرشيفية