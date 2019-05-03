الجمعة 3 مايو 2019 17:41
ارتفاع قياسي في الاعتداءات الجنسية بالجيش الأمريكي
كشف تقرير رسمي عن ارتفاع بلاغات الاعتداءات الجنسية داخل القوات المسلحة الأمريكية بنسبة 13٪ خلال العام الماضي.
لكن استطلاعا أجري داخل الجيش وصدر، الخميس، أشار إلى زيادة وصلت إلى 37% مقارنة بآخر استطلاع أجري قبل عامين.
نتائج الاستطلاع:
- نتائج الاستطلاع كشفت أن أكثر من 20 ألف شخص في الجيش الأمريكي قالوا إنهم تعرضوا لنوع من الاعتداء الجنسي، لكن ثلثهم فقط تقدموا ببلاغات رسمية.
- حسب الاستطلاع، فقد ارتفعت حالات الاعتداء الجنسي داخل الجيش بنسبة بلغت نحو 37٪ عما كان عليه الحال في آخر استطلاع أجري قبل عامين.
- يصدر البنتاغون تقريراً كل عام عن عدد الاعتداءات الجنسية التي أبلغ عنها العسكريون داخل الجيش الأمريكي.
- لكن نظرا لأن الاعتداء الجنسي يعد جريمة لا يجري الإبلاغ عنها بشكل كبير، تقوم وزارة الدفاع الأمريكية بإرسال مسح كل عامين لا يتطلب الكشف عن أسماء المشاركين فيه، وذلك بهدف الحصول على صورة أوضح للمشكلة.
- دفعت زيادة الاعتداءات الجنسية البنتاغون إلى إطلاق جولة جديدة من برامج التوعية في محاولة الحد من سوء السلوك داخل الجيش.
- وفقا للاستطلاع فقد ارتفعت حالات الاعتداء الجنسي التي جرى الإبلاغ عنها العام الماضي وحده بنسبة 18٪ في الجيش.
- البحرية الأمريكية شهدت ارتفاعا في بلاغات الاعتداءات الجنسية بنسبة ٧٪.
- القوات الجوية الأمريكية شهدت ارتفاعا في الإبلاغ عن اعتداءات جنسية بنسبة ٤٪.
- سجلت النسبة الأكبر من بلاغات الاعتداء الجنسي في مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) حيث قفزت بنسبة 23٪.
- الزيادة الحادة في الاعتداءات الجنسية داخل مشاة البحرية تأتي بعد عامين من مشاكل شهدها هذا السلاح.
فضيحة مدوية
- في العام 2017 هزت فضيحة مدوية مشاة البحرية الأمريكية بسبب مشاركة صور عارية على الإنترنت.
- الفضيحة دفعت إلى إطلاق حملة عامة واسعة لزيادة الوعي بالسلوكيات غير الملائمة وتعزيز تطبيقها.
- انتهت القضية بتوقيع عقوبات على ما يقرب من 60 من أفراد مشاة البحرية.
- أظهر المسح أن المجندات صغار السن والمبتدئات اللائي تتراوح أعمارهن بين 17 و20 عاما هن الأكثر عرضة للاعتداء الجنسي.
- في الغالبية العظمى من الحالات، كان الجاني المزعوم رجلا عسكريا، وغالبا ما يكون في رتبة قريبة من نفس رتبة الضحية وعادة ما يكون شخصا تعرفه الضحية.
- وجد التقرير كذلك أن الضحية أو الجاني أو كليهما كان تحت تأثير الكحول في ما يقرب من ثلثي حوادث الاعتداءات.
- وفقًا للمسح فقد أعرب 21٪ من النساء اللائي قلن إنهن تعرضن لاعتداء جنسي عن اعتقادهن أنهن تعرضوا لنوع من الانتقام يهدف إلى منعهن من تقديم شكوى.
- بشكل منفصل، قدم 133 ممن تعرضوا لاعتداء جنسي شكاوى بتعرضهم لنوع من الانتقام.
- حقق مفتشو العموم في الجيش الأمريكي في ثلثي هذه الشكاوى، وأسفرت التحقيقات عن توجيه نوع من العقوبة بحق ١٣ شخصا.
- تراوحت العقوبات بين توجيه الشخص للحصول على استشارة نفسية وبين خضوعه لمحاكمة عسكرية.
المصدر
الجزيرة مباشر
أسوشيتد برس
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