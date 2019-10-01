الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 10:18
ارتفاع عجز المعاملات الجارية لمصر
ارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر العام المالي 2018-2019 مع زيادة الواردات، وتراجع تحويلات العاملين في الخارج.
ونمت الواردات غير النفطية 8.6% إلى 55 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019، حسبما أظهرته البيانات.
وبحسب بيان أصدره البنك المركزي المصري أمس الإثنين اقتصر العجز الكلى لميزان المدفوعات على نحو 0.1 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019.
أداء ميزان المدفوعات
- ارتفع عجز المعاملات الجارية بمعدل 26.8% ليبلغ نحو 8.2 مليار دولار مقابل نحو 6.0 مليار دولار في العام المالي السابق.
- ارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 13.4% ليسجل نحو 38.0 مليار دولار مقابل نحو 33.6 مليار دولار.
- انخفضت تحويلات العاملين بالخارج بمعدل 5.1% لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 25.1 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 26.5 مليار دولار.
- ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 32.3% ليسجل نحو 8.3 مليار دولار مقابل نحو 6.3 مليار دولار.
حساب المعاملات الرأسمالية والمالية
- سجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.5 مليار دولار مقابل نحو 22.0 مليار دولار.
- انخفض صافي تدفق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر بمعدل 65.3% ليسجل نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 12.1 مليار دولار.
- تراجع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 23.4% ليسجل نحو 5.9 مليار ات دولار ، مقابل نحو 7.7 مليار ات دولار ، وذلك نتيجة لارتفاع التدفقات للخارج بما يفوق ارتفاع التدفقات للداخل.
- سجل الميزان التجاري البترولي فائضاً للمرة الأولى منذ السنة المالية 2012-2013، بلغ 8.1 ملايين دولار، حسبما ذكر البنك المركزي، وأرجع ذلك إلى قفزة في استثمارات الطاقة، مقارنة مع عجز بلغ 3.7 مليارات دولار في العام السابق.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز