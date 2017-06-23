حصار قطر
الجمعة 23 يونيو 2017 22:33

ارتفاع الصادرات التركية لقطر إلى ثلاثة أمثال

ارتفعت الصادرات التركية إلى قطر لثلاثة أمثال مستوياتها الطبيعية منذ بدأت دول الحصار إجراءاتها ضد الدوحة
ارتفعت الصادرات التركية إلى قطر لثلاثة أمثال مستوياتها الطبيعية منذ بدأت دول الحصار إجراءاتها ضد الدوحة
أرشيف
قال وزير الجمارك والتجارة التركي بولند توفنكجي أن قيمة الصادرات إلى قطر بلغت 32.5 مليون دولار خلال هذا الشهر.

وارتفعت الصادرات التركية إلى قطر لثلاثة أمثال مستوياتها الطبيعية منذ بدأت دول الحصار إجراءاتها ضد الدوحة في الخامس من الشهر الجاري.

وأشار توفنكجي أن هذا الرقم يعادل ثلاثة أمثال المستوى الطبيعي.

وأضاف أن 12.5 مليون دولار هي قيمة صادرات غذائية.

وأرسلت تركيا أكثر من 100 طائرة محملة بالإمدادات إلى قطر منذ بداية الأزمة الخليجية، لكنها بدأت الشحن البحري، إذ أبحرت أمس الخميس أول سفينة محملة بنحو 4000 طن من الأغذية من ميناء إزمير في رحلة إلى قطر تستغرق عشرة أيام.

وتوجه السعودية والإمارات ومصر والبحرين اتهامات لقطر بتمويل الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة والتقارب مع إيران، وهو ما تنفيه الدوحة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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