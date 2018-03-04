مصر
الأحد 4 مارس 2018 13:51

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 42.524 مليار دولار في فبراير

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
أرشيف
قال البنك المركزي المصري (الأحد) إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط من 38.209 مليار في يناير/كانون الثاني.

وبهذا يسجل الاحتياطي النقدي لمصر ارتفاعا بنحو 4.315 مليار دولار في شهر فبراير/شباط، وهو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي.

وطرحت مصر في فبراير/شباط سندات دولية بأربعة مليارات دولار.

لكن الدين الخارجي للبلاد قفز بنسبة 34.45% ليسجل 80.8 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
البنك المركزي المصري
الاحتياطي النقدي
سندات دولية

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