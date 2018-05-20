قطر
الأحد 20 مايو 2018 20:55

ارتفاع أصول بنوك قطر إلى أكثر من 370 مليار دولار

صورة أرشيفية للبنك المركزي القطري
مصرف قطر المركزي - أرشيفية
الجزيرة
أظهرت بيانات رسمية (الأحد) ارتفاع حجم أصول البنوك التجارية القطرية 3.4% في أبريل/نيسان 2018، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفعت الأصول البنكية إلى 1.353 تريليون ريال (371.6 مليار دولار) في الشهر الماضي، مقابل 1.308 تريليون ريال (359.3 مليار دولار) بنهاية الشهر المماثل من 2017.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأصول بنسبة 2.9% في الشهر الماضي، مقابل نحو 1.394 تريليون ريال (384 مليار دولار) في مارس/آذار الماضي، وفي أول تراجع شهري منذ أكتوبر/تشرين أول 2017.

وزاد إجمالي الودائع بنسبة 1.6% إلى 794 مليار ريال (218.1 مليار دولار) في الشهر الماضي، مقارنة بنحو 780.9 مليار ريال (214.5 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2017.

المصدر
الأناضول
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