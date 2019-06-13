ارتفاع أسعار النفط بعد تعرض ناقلتي نفط لحادث في خليج عُمان

تعرض ناقلة لحادث في خليج عمان قرب إيران فرانس برس

صعدت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تعرض ناقلة بالخليج لحادث بحسب وحدة تابعة للأسطول الملكي البريطاني والتي قالت" إنها على علم بحادث يتعلق بناقلة في خليج عُمان بالقرب من سواحل إيران.

التفاصيل: ارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم الخميس 4% فورا بعد ورود التقارير عن "الهجوم".

أسعار النفط ارتفعت بعد أن أوردت خدمة معلومات شحن تديرها البحرية البريطانية عن حادثة في خليج عمان، وقالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أن المملكة المتحدة وشركاء آخرين يقومون حاليا بالتحقيق.

بحلول الساعة 0646 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3 %إلى 61.97 دولار للبرميل.

زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.7 % إلى 52.55 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير أن النيران اشتعلت في ناقلة في خليج عٌمان بعد "هجمات تخريبية" استهدفت ناقلات في وقت سابق بالقرب من إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم ويقع خارج مضيق هرمز القريب. هجوم ونداء استغاثة: قال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني اليوم الخميس إنه على دراية بوقوع حادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني، وأضاف "تتحرى المملكة المتحدة الأمر حاليا".

وأعلن الأسطول الخامس الأمريكي أنه تلقى "نداء استغاثة" صباح الخميس من ناقلتي نفط "تعرضتا لهجوم" في خليج عُمان، وقال الأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين في بيان "نحن على علم بهجوم استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان".

وأضاف "تلقت القوات البحرية الأمريكية في المنطقة نداء استغاثة منفصلين عند الساعة 6,12 صباحا بالتوقيت المحلي وآخر عند الساعة 7,00 صباحا" وأكد أن "سفن البحرية الأمريكية منتشرة في المنطقة وتقدم المساعدة".

أوردت وكالة "اس اند بي- بلاتس" نقلا عن عدد من المصادر في مجال النقل البحري في آسيا أن واحدة من السفن تدعى "فرونت آلتير" وبنيت عام 2016 وترفع علم جزر مارشال، اشتعلت فيها النيران بالقرب من خليج عمان.

بينما أعلنت شركة "بي أس أم" لإدارة السفن في سنغافورة أن واحدة من ناقلاتها وتحمل اسم "كوكوكا كوريجوس" كانت هدفا ل "حادثة أمنية" وأن أفراد الطاقم وهم 21 شخصا تركوا السفينة وتم إنقاذهم. ذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية باللغة الإنجليزية على تويتر في وقت سابق أنه تم استهداف ناقلتي نفط في بحر عُمان.

الشهر الماضي، تعرضت أربع سفن (ناقلتا نفط سعوديّتان وناقلة نفط نروجيّة وسفينة شحن إماراتية) لأضرار في "عمليّات تخريبية" قبالة إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز.