ارتباك وتبريرات واهية.. كيف تعامل عسكر السودان مع تداعيات فض الاعتصام؟

منذ مجزرة فض اعتصام المتظاهرين السودانيين أمام مقر القيادة العامة للجيش، ظهر الارتباك واضحا في سياسات وإجراءات المجلس العسكري للتعامل مع تداعيات الواقعة.

وتنوعت الإجراءات التي اتخذها المجلس من إعلان إلغاء التفاوض، ثم التراجع والدعوة للتفاوض مع أخرى، ثم إطلاق شائعات بهدف تخويف المعتصمين ومحاولة تحسين سمعة الجيش مرة أخرى.

تبريرات واهية

برر المجلس العسكري انقلابه على البشير برغبة الأخير في فض الاعتصام أمام مقر الجيش، بحجة أن عملية الفض ستؤدي إلى إراقة دماء غزيرة، لكن المجلس نفسه هو من قام بفض الاعتصام الذي عزل البشير بسببه. ولذلك حاول المجلس تقديم مبررات لهذه العملية، ظهرت فيما يلي:

قبل الفض، اتهم المجلس الاعتصام بأنه تحول إلى "بؤرة" مهددة للأمن القومي. وقام بحشد قوات وأغلق مكتب قناة الجزيرة تمهيدا للفض.

إلا أن المجلس نفى في بداية يوم الفض وجود أي نية لفض الاعتصام، مؤكدا أنه يستهدف منطقة كولومبيا المجاورة للاعتصام فقط.

حاول نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) تبرير وقوع الضحايا بزعم أن هناك قوات قامت بارتداء زي قوات الدعم السريع هي التي قتلت المعتصمين. وهو مبرر أثار سخرية واسعة وأعاد إلى الأذهان مصطلح "الطرف الثالث" الذي كان ينسب له المجلس العسكري في مصر مسؤولية مقتل المتظاهرين.

ظهر الجنجويدي حميدتي مهزوما مضطربا ولم يجد ما يقوله بعد فشل سياسة الأرض المحروقة ومحاولة تركيع السودانيين وإذلالهم غير أن يقول أن القوات التي قتلت وسحلت وضربت بالسياط وأغتصبت وروعت والتي ترتدي زي الدعم السريع وتقود مركباته ليس قوات الدعم السريع!!! فياله من بائس ومثير للشفقة — Asma Mirghani (@MirghaniAsma) June 5, 2019

ظهرت اتهامات أخرى تحاول اتهام ما تسمى "كتائب الظل" التابعة للبشير بالمسؤولية عن عملية الفض، من دون تقديم أي دليل على تلك المزاعم.

حاول التلفزيون السوداني تشويه الاعتصام زاعما العثور على خمور ومخدرات داخل خيام الاعتصام، في مسعى للتقليل من التعاطف الشعبي والغضب من الفض.

إجراءات مرتبكة

بعد فشل تبرير عملية فض الاعتصام، اتخذ المجلس العسكري عدة إجراءات متضاربة حاول من خلالها امتصاص ردود الأفعال المحلية والدولية الغاضبة. وتمثلت تلك الإجراءات فيما يلي:

إعلان وقف التفاوض وإجراء انتخابات خلال 9 أشهر، وهو الإجراء الذي أعلنه رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان بعد ساعات من فض الاعتصام.

تراجع البرهان بعد ذلك وقام بتوجيه دعوة جديدة للتفاوض وفتح صفحة جديدة، في خطاب له في اليوم الأول من عيد الفطر، أعلن فيه أسفه لسقوط ضحايا وترحمه على "الشهداء"، ومؤكدا بدء تحقيق في الأحداث ومحاسبة المسؤولين عن سقوط ضحايا.

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في الخرطوم

استقبل المجلس العسكري رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الذي جاء في محاولة للتوسط بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير، التي تمثل الجسم الرئيسي للمعارضة السودانية. وأصدر المجلس بيانا قدم فيه الشكر للحكومة الإثيوبية "على مبادرتها الكريمة وحرصها على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في السودان" مؤكدا انفتاحه على التفاوض والوصول إلى تفاهمات مرضية.

إلا أن المجلس ناقض ذلك الإجراء الذي كان يوحي بالتهدئة، عندما قام باعتقال عدد من قيادات المعارضة، منهم اسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية-قطاع الشمال. كما اعتقل كل من إسماعيل جلاب، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال والمتحدث باسم الحركة مبارك أردول، بعد ساعات قليلة من اجتماعهما مع آبي أحمد.

شائعات التخويف

بعدما استطاع المصريون هزيمة قوات الشرطة يوم الثامن والعشرين من يناير/ كانون الثاني عام 2011، لجأ نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك لإطلاق شائعات عن وجود عصابات تجوب الأحياء السكنية تقوم بقتل المدنيين وسرقتهم ونهب الممتلكات. وهو ما لجأ إليه المجلس العسكري السوداني، الذي حرص على نشر أخبار تفيد بوقوع انفلات أمني كبير في العاصمة، لإجبار السودانيين على التزام بيوتهم وعدم الاحتجاج.

عشان تطمئن ..

الخرطوم ليست مستباحة كما يتم تصويرها .

بل العكس تماماً يسيطر عليها الثوار والكنداكات بدرجة شبة كاملة . المتاريس تغلق اكثر من 99%من شوارع العاصمة المثلثة والحركة فيها مشلولة بشكل تمام الا من بعض الطرق قوات المجلس العسكري والجنجويد . امن . شرطة . — YASIN $ (@yswyswysw00yasi) June 6, 2019

الإلهاء

شائعة أخرى لجأ إليها المجلس العسكري بهدف الإلهاء، وتولت قناتا "العربية" و"الحدث" ترويجها، وهي الزعم بوجود محاولة لتهريب الرئيس المعزول عمر البشير من محبسه بسجن كوبر في الخرطوم. وقد تضاربت التصريحات الرسمية حول الموضوع، ففي البداية نفت الشرطة وجود أي محاولة لتهريب البشير، قبل أن تعود وتؤكدها. وتشبه تلك الشائعة واحدة مماثلة كان المجلس العسكري في مصر يروجها بصورة دورية، تتحدث عن وفاة مبارك.

محاولات طفولية للمجلس العسكري بتلميع صورته وإظهار نفسه بأنه مازال يحمي مصالح البلد.#مجزره_القياده_العامه https://t.co/K9M9a9z9tX — Mustafa Khalid (@Mustafa_soksok) June 5, 2019

اول جهة تعلن خبر إحباط محاوله هروب البشير قناه الحدث قبل ان يتم اصدار الخبر من جهة رسمية وهذا يؤكد انهم يحاولون البحث عن بطوله زايفه للمجلس الدموي في محاوله لتحسين صورته . ومحاوله الهاء جديده . #مجزره_القياده_العامه#العصيان_المدني_الشامل — Salma | سلمى 🦋 (@salma1siddig) June 5, 2019

فشل