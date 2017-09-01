أمريكا
الجمعة 1 سبتمبر 2017 10:23

اختيار 4 شركات لبناء نماذج أولية لجدار ترمب المقترح مع المكسيك

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
غيتي
وصل الجدار المثير للجدل الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على طول حدود بلاده مع المكسيك، مرحلة أخرى مع الإعلان عن اختيار أربع شركات لبناء نماذج أولية لذلك الجدار.

وقال رونالدو فيتيلو، نائب مفوض هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن هيئة تنفيذ قانون أمريكية طالبت بوضع تصميمات تصورية للجدار بالخرسانة المسلحة إلى جانب مواد بديلة أخرى.

وأعلن فيتيلو أن اختيار أربع شركات لتلك المهمة يعد "إنجازا مهما" لخطة ترمب ذات الصلة بتحسين الحدود.

وكان ترمب قد تعهد ببناء جدار على حدود بلاده مع المكسيك البالغ طولها ثلاثة آلاف كيلومتر لوقف الهجرة غير المشروعة وتدفق المخدرات، وأصر ترمب على أن المكسيك ستدفع تكلفة الجدار.

ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية لبناء الجدار الحدودي عشرات المليارات من الدولارات. ورفضت الحكومة المكسيكية فكرة تحمل التكاليف.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
كلمات مفتاحية
الولايات المتحدة
المكسيك
الجدار
ترمب

اقرأ أيضا

Thumbnail
شهود من الروهينغيا يروون مشاهد لجرائم مروعة
Thumbnail
فرنسا: كوريا الشمالية تقترب من إطلاق صواريخ طويلة المدى

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا