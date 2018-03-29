كأس العالم 2018
الخميس 29 مارس 2018 20:34

اختيار خمسة حكام عرب لإدارة مباريات في كأس العالم

كأس العالم 2018
كأس العالم 2018
فيفا
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اختيار خمسة حكام عرب لإدارة مباريات في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ووقع اختيار الفيفا على 36 حكما منهم السعودي فهد المرداسي والإماراتي محمد عبد الله والبحريني نواف شكر الله والمصري جهاد جريشة والجزائري مهدي عبيد شريف.

وضمت قائمة الحكام المساعدين تسعة من العرب، من إجمالي 63، وبواقع خمسة من آسيا وأربعة من أفريقيا.

وقال الفيفا إنه سيراقب الحكام والمساعدين للتأكد من جاهزيتهم حتى موعد كأس العالم كما أكد دخولهم في معسكر قبل انطلاق كأس العالم بعشرة أيام وسيشهد التدريب على استخدام نظام حكم الفيديو.

وسيمثل العرب أربعة منتخبات في نهائيات البطولة المقرر إقامتها في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو حزيران وحتى 15 يوليو تموز هي السعودية والمغرب وتونس ومصر.

وستخوض السعودية مباراة افتتاح كأس العالم أمام روسيا أصحاب الأرض لذا من المستبعد ظهور أي حكم عربي في اليوم الأول للبطولة.

وخلت القائمة التي أعلنها الفيفا من حكام من بريطانيا، تشمل إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، للمرة الأولى منذ نهائيات عام 1938. وأدار حكام بريطانيون 4 نهائيات لكأس العالم أعوام 1938 و1950 و1974 و2010.

المصدر
رويترز
غارديان
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روسيا 2018
الفيفا
حكام عرب
المنتخب المصري
المنتخب السعودي
المنتخب المغربي
المنتخب التونسي

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