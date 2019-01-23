اختفاء مثير للجدل للنجم محمد صلاح من فيسبوك وتويتر

محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي رويترز

فوجئ متابعو النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بإغلاق حساباته بموقعي التواصل الاجتماعي على الإنترنت "فيسبوك" و"تويتر" اليوم الأربعاء.

محمد صلاح كتب في آخر تغريدة له على تويتر :"قرار ..2019 حان وقت التواصل الحقيقي" وهو ما أثار الجدل والتساؤلات قبل أن يتبين إغلاق حسابات اللاعب.



ومنذ صباح اليوم، لم يعد حساب صلاح على «تويتر» متاحا، حيث تظهر رسالة «عذرًا هذه الصفحة غير موجودة» عند محاولة الدخول إليه.





وينفرد صلاح نجم ليفربول بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا برصيد 16 هدفا وبفارق هدفين أمام هاري كين لاعب توتنهام وبيير-إيمريك وباميانج لاعب أرسنال