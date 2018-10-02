الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 21:34
اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي من قنصلية بلاده في إسطنبول
قال حساب معتقلي الرأي على تويتر إنه تأكد لديه وصول الكاتب الصحفي جمال خاشقجي إلى السعودية بعد اختطافه ظهر اليوم من القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية.
التفاصيل:
- قال مراسل الجزيرة في إسطنبول إن الشرطة التركية تحقق في اختفاء خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول ظهر اليوم الثلاثاء.
- أفاد مراسل الجزيرة أن عناصر من الشرطة التركية دخلوا مبنى القنصلية للبحث عن خاشقجي ولم يجدوا شيئا.
- أكد المراسل أن الشرطة التركية تحققت من كاميرات المراقبة التي أظهرت أن خاشقجي غادر مبنى القنصلية بعد 20 دقيقة من دخولها، الأمر الذي يرجح تعرضه لعملية اختطاف.
- قالت خديجة، خطيبة خاشقجي، إنها كانت برفقته قبل دخوله إلى مبنى القنصلية في الساعة الواحدة ظهرا، للحصول على أوراق رسمية خاصة به، ولم يخرج من مبنى السفارة حتى مساء الثلاثاء.
- أوضحت خطيبة خاشقجي أنها راجعت القنصلية السعودية بعد تأخر خطيبها عن الخروج، لكن مسؤولين في القنصلية أبلغوها بمغادرته للمكان.
- لفتت خديجة، في تصريحات للجزيرة نت، أنها على تواصلت بشكل مباشر بالرئاسة التركية في أنقرة، التي تعهدت لها العمل على كشف لغز اختفائه.
ردود أفعال:
- قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في بيان، إنه لا يجوز استغلال الحصانة الدبلوماسية من أجل تنفيذ عمليات إجرامية كالخطف.
- دعت المنظمة الحكومة التركية إلى تأمين إطلاق سراح خاشقجي ومنع ترحيله إلى أي مكان غير آمن.
- حمل حساب معتقلي الرأي، الذي يعرف بالمعتقلين في السعودية، السلطات السعودية المسؤولية عن سلامة خاشقجي بعد اختفائه في قنصلية بلاده في إسطنبول.
- وقال الحساب في تغريدة على تويتر "في العادة تكون السفارة هي الملاذ الآمن للمواطن خارج بلده.. ولا تكون باباً لاختطاف أصحاب الأقلام الحرة".
خلفية:
- عمل خاشقجي (59 عاما) سابقا رئيسا لتحرير صحيفتي "العرب" و"الوطن" في السعودية، كما عمل مستشارا إعلاميا للأمير تركي الفيصل، السفير السابق في واشنطن، وفقا لموقع "ميدل إيست آي".
- غادر خاشقجي البلاد في سبتمبر/2017 وسط حملة شنتها السلطات السعودية ضد حقوقيين وأكاديميين ودعاة وكتاب عقب تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد.
- يكتب خاشقجي حاليا في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
المصدر
الجزيرة
الجزيرة مباشر
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