"اخترناه" و"بشرة خير".. نسخة إنجليزية "تشعل" الانتخابات الأمريكية (فيديو)

مع انطلاق الانتخابات الأمريكية بين الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترمب، ومنافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، سخر فنانون عرب من هذه الانتخابات على طريقتهم الخاصة.

وظهرت أغنية للمهندس المصري وسام مجدي، حاكى بها أغنية "اخترناه" تلك التي غناها فنانون مصريون للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، في أحد أعياد انتصار السادس من أكتوبر خلال تسعينيات القرن الماضي، ووضع ألحانها الموسيقار الراحل عمار الشريعي.

ودبلج مجدي أغنية "We Chose him, Elected him"، مؤكدًا أن هدفه من تقديمها ليس كوميديًا كما استقبلها الناس، وأنه لا يدعم أو يؤيد ترمب، لكن تشابهًا ما بين وضع ترمب، والأغنية الأصلية في موقف إعادة ترشحه للرئاسة، هو سبب إقدامه على هذا الأداء الساخر.

النسخة الأمريكية من أغنية اخترناه

وقاد مبارك مصر قرابة ثلاثين عاما، إذ أصبح رئيسا للجمهورية بعد اغتيال سلفه أنور السادات في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1981.

وكانت نهاية حكمه في عام 2011، حين أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي اضطرته للتنحي وتسليم السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في 11 فبراير/شباط من ذلك العام.

النسخة الأصلية من أغنية "اخترناه":

كما عادت للأضواء أغنية الفنان الإماراتي حسين الجسمي "بشرة خير"، وذلك بعد مرور 6 سنوات على إصدارها، لكن هذه المرة بنسخة إنجليزية، تزامنًا مع سباق الانتخابات الأمريكية.

وتحث النسخة الجديدة الشعب الأمريكي على المشاركة والتصويت لصالح ترمب؛ ليفوز بفترة رئاسية ثانية.

والتزمت النسخة الأمريكية من "بشرة خير" نفس لحن الأغنية الأصلية التي حازت -حتى الآن- على 457 مليون مشاهدة، منذ أن طرحت في العام 2014 لتشجيع المصريين على المشاركة في انتخابات رئاسية، أوصلت وزير الدفاع المصري (حينها) عبد الفتاح السيسي إلى حكم البلاد بعدما أطاح بالرئيس الراحل محمد مرسي أول رئيس مدني انتُخب ديمقراطيًا في مصر.

وكُتبت "بشرة خير" الأمريكية بطريقة تتواءم مع النسخة المصرية، مع مراعاة استبدال أسماء المحافظات المصرية والأماكن المصرية بالولايات الأمريكية.

وتتضمن الأغنية مشاهد لرقصة ترمب الشهيرة، التي أداها مرارًا في بعض تجمعاته الانتخابية التي زارها خلال حملته.

النسخة الأمريكية من أغنية بشرة خير

وجرت عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الثلاثاء الماضي، بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

وتشير النتائج الأولية إلى اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز، على حساب ترمب، وحصد بايدن 264 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، في حين جمع ترمب 214 صوتًا فقط، ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا ليصل إلى البيت الأبيض.

النسخة الأصلية من أغنية "بشرة خير":