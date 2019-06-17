اختراق.. الحوثيون يتراجعون عن تهديد سفن النفط ومصر والسودان

الجزيرة - أرشيف

اعتبرت جماعة الحوثي في اليمن، الإثنين، أن أي سفينة نفطية في البحر الأحمر أو بحر العرب ستكون هدفاً مشروعا لهم، قبل أن تتراجع موضحة أن موقع وكالة الأنباء الخاضع لهم تعرض للاختراق.

جاء ذلك في تصريحات لمهدي المشاط، رئيس "المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين (أعلى هيئة تنفيذية تتبع الجماعة لإدارة المحافظات الخاضعة لهم)، ونشرتها وكالة الأنباء الخاضعة لهم. أبرز تصريحات المشاط: إن استهداف مضخات النفط في السعودية قرار يمني خالص، وهو البداية لتدمير الصناعة النفطية في دول العدوان (التحالف العربي)".

سيكون أي موقع نفطي أو سفينة تحمل النفط في البحر الأحمر وبحر العرب أهدافاً مشروعه لنا حتى يتوقف العدوان.

صواريخ الحوثي والطائرات المسيرة أصبحت قادرة على الوصول إلى أي نقطه في دول الخليج.

كل دولة لا تنسحب من تحالف العدوان (التحالف العربي) ستطالها صواريخنا بما في ذلك السودان ومصر.

إذا تراجعت أمريكا عن دعم العدوان ودعم إسرائيل ليس لدينا مانع من العلاقات معها.

إيران دولة إسلامية شقيقة ساندتنا في التصدي للعدوان، ومن حقها علينا مساندتها في التصدي لأمريكا وإسرائيل وأذيالها من العرب.

السعودية تكرر دائماً أنها تريد السلام في اليمن، فإذا كانت جادة في ذلك عليها فتح صفحة جديدة مع أنصار الله (الحوثيين)".

ليست لدينا مطامع خارج حدود اليمن، وسنتفاهم مع السعودية ونتعايش ونبني علاقات طيبة معها، ونقبل بتلبية مطالبها التي لا تتعارض مع سيادتنا إذا قبلت بنا وبسلطتنا.

الحديدة يمنية وستبقى يمنية، ولن تسلم للعدوان ولا لهادي (الرئيس اليمني) ومرتزقته، ولا لغريفيث (المبعوث الأممي)، ومن يهددنا بالعمل العسكري فنحن جاهزون له. اختراق تراجعت جماعة الحوثي، الاثنين، عن تلك التهديدات، وقالوا إن موقع وكالة الأنباء الخاضع لهم تعرض للاختراق من قبل قراصنة.

وكالة "سبأ" الخاضعة للجماعة أفادت في خبر مقتضب، بتعرض موقعها "لاختراق من قبل قراصنة ونشر أخبار لا أساس لها من الصحة".

رئيس مجلس إدارة الوكالة رئيس التحرير، محمد المنصور، قال في تصريح آخر نشرته الوسيلة نفسها، إنه "تم استعادة موقع الوكالة بعد أن تم اختراقه".

المنصور أضاف أنه تم اختراق الموقع "من قبل جهات معادية ونشر خبر كاذب عن مقابلة مع رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط".

وزير الإعلام في "حكومة الحوثيين" غير المعترف بها دوليا، ضيف الله الشامي، قال إن دول العدوان لجأت إلى التلفيق والكذب من خلال اختراق الكتروني لموقع وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" تم فيه نشر خبر لا يمت للحقيقة بصلة لبضع دقائق معدودة.

الشامي أضاف في تصريح نقلته قناة المسيرة التابعة للجماعة " ننوه أن ما تم نسبه للرئيس مهدي المشاط غير صحيح وسنجري تحقيقا كاملا في ذلك". هجوم جديد على مطار أبها قناة المسيرة الناطقة بلسان الحوثيين قالت، الإثنين، إن الحركة شنت هجوما جديدا بطائرة مسيرة على مطار أبها بجنوب السعودية. ولم يصدر تأكيد لهذا الهجوم من السعودية.

شن الحوثيون عدة هجمات استهدفت مطار أبها منذ يوم الأربعاء الماضي عندما أدى هجوم صاروخي ضد نفس المطار إلى إصابة 26 شخصا.

قالت حركة الحوثي، السبت، إنها شنت هجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبها وجازان بجنوب السعودية، وأعلن التحالف السعودي الإماراتي في مساء اليوم نفسه إسقاط طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة أبها.

أعلن الجيش الأمريكي، الأحد، في بيان أن الحوثيين أسقطوا طائرة مسيرة تابعة له فوق اليمن في 6 يونيو/حزيران. ناقلتا النفط تصلان الامارات وصلت ناقلتا النفط اللتان تعرضتا لهجوم في خليج عمان إلى مكاني رسوهما المقررين قبالة السواحل الإماراتية، الأحد، في وقت اتهمت السعودية إيران بالوقوف خلف الهجمات ضد ناقلات عدة.

شركة "بي إس إم" المشغلة للناقلة اليابانية "كوكوكا كوراجوس" ومقرها سنغافورة قالت في بيان، الأحد، إن الناقلة "وصلت بأمان إلى مرساها المقرر في الشارقة" في منطقة تقع في شرق الإمارات، مشيرة إلى أنّ "تقييم الأضرار والتحضير لنقل الحمولة من سفينة إلى أخرى سيبدأ بعد أن تستكمل سلطات الميناء إجراءات التدقيق والمعاملات الاعتيادية".

ترمب اتهم إيران بالمسؤولية عن الهجمات على ناقلتين للنفط عند مدخل الخليج

البيان أكد أن أعضاء طاقم السفينة موجودون على متنها وهم "بخير وبصحة جيدة".

ناقلة النفط النروجية "فرونت ألتير" التي كانت تنقل شحنة من مادة النافتا، سيتم سحبها بواسطة قوارب جر قرابة سواحل الفجيرة.

الشركة المالكة للناقلة أكدت في بيان، الأحد، أن "الفحوصات الأولية تجري حاليا" مشيرة إلى عدم وجود أضرار كبيرة.

بحسب البيان، فإن أفراد الطاقم بأكمله في دبي حاليا وسيتحدثونمع الطاقم القانوني التابع للشركة والسلطات قبل أن يعودوا إلى بلادهم. خليفات: تعرضت ناقلتا نفط يابانية وأخرى نروجية، الخميس، لهجمات لم يحدد مصدرها فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الذي يعبر منه يوميا نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً.

نفت إيران أي مسؤولية لها عن الهجمات التي استهدفت خمس ناقلات نفط وسفينة شحن في غضون شهر قرب مضيق هرمز الاستراتيجي، في خضم توتر وحرب كلامية بين طهران وواشنطن التي وجهت بدورها أصابع الاتهام للجمهورية الاسلامية.

وقع الهجومان بعد شهر من تعرض ناقلتي نفط سعوديتين وناقلة نرويجية وسفينة شحن إماراتية لعمليات "تخريبية". ووجهت واشنطن آنذاك أصابع الاتهام إلى طهران التي نفت أي مسؤولية.

تخوض الولايات المتحدة وإيران حربا كلامية منذ تدهور العلاقات إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018، تصاعدت مع تشديد العقوبات على قطاع النفط الإيراني بداية مايو/ أيار الماضي.

أرسلت الولايات المتحدة في مطلع مايو/ أيار تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط، متهمة إيران بالتحضير لهجمات "آنية" على مصالح أمريكية بعد دخول العقوبات الجديدة حيز التنفيذ.