الثلاثاء 10 مارس 2020 22:41
اختبار عبر الإنترنت يكشف احتمالية الإصابة بفيروس كورونا
أطلق مركز الطب العام والصحة العامة في مدينة لوزان السويسرية اختبارا على الإنترنت، للمساعدة في تقييم درجة مخاطر العدوى المحتملة بفيروس كورونا(كوفيد-19) التي ربما يتعرض لها شخص.
اختبار "كورونا تشيك"(فحص كورونا) مجموعة أسئلة عن الجنس والعمر والأمراض المزمنة والوضع البيئي إلى جانب أسئلة أخرى.
ومن خلال الإجابة عن الأسئلة في النموذج الموجه للعامة يتعرف الشخص على درجة الخطورة التي تحيط به وهل هو معرض للإصابة بالفيروس ومضاعفاته أم لا.
وسجلت سويسرا 497 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بينها ثلاث حالات وفاة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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