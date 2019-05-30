قطر
الخميس 30 مايو 2019 21:09

احتياطي قطر الأجنبي يرتفع لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2015

مصرف قطر المركزي
رويترز
أظهرت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاع الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي في أبريل/ نيسان 2019 بنسبة 3.98 بالمئة على أساس شهري.

وبذلك يصل الاحتياطي لأعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2015.

التفاصيل
  • أوضحت بيانات مصرف قطر المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، ارتفعت إلى 190.76 مليار ريال (53 مليار دولار) بالشهر الماضي.
  • كانت الاحتياطيات في قطر سجلت 183.46 مليار ريال (50.87 مليار دولار) في مارس/آذار السابق له.
  • على أساس سنوي، ارتفع الاحتياطي القطري بنسبة 31.8 بالمئة، مقارنة بنحو 144.7 مليار ريال (40.2 مليار دولار) في أبريل/نيسان 2018.
مكونات الاحتياطي
  • 56.67 مليار ريال (15.7 مليار دولار) موجودات سائلة بالعملة الأجنبية.
  •  58.15 مليار ريال (16.1 مليار دولار) أرصدة لدى البنوك الأجنبية.
  • 5.62 مليارات ريال (1.55 مليار دولار) أرصدة ذهب.
  • 68.38 مليار ريال (19 مليار دولار) استثمارات أذونات وسندات الخزينة الأجنبية.
تحسن رغم الحصار
  • يأتي تحسن الاحتياطيات القطرية على الرغم من فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حصارا على الدوحة، إلا أن اقتصاد الأخيرة أظهر صمودا أمام تداعيات المقاطعة.

 

المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية
مصرف قطر المركزي
الاحتياطي النقدي

اقرأ أيضا

Thumbnail
رقيب وديون وفصل جماعي.. هل ماتت الصحافة في مصر؟
Thumbnail
السودان.. خيارات صعبة أمام المجلس العسكري للتشبث بالسلطة

الأكثر قراءة

  1. رقيب وديون وفصل جماعي.. هل ماتت الصحافة في مصر؟
  2. السودان.. خيارات صعبة أمام المجلس العسكري للتشبث بالسلطة
  3. واشنطن بوست: الصين تجبر مسلمي الإيغور على الإفطار في رمضان
  4. قتيل وجرحى في إطلاق نار بمحيط الاعتصام بالسودان
  5. تقرير: تركيا بصدد توجيه "رسالة قوية" لمنافسيها في البحر المتوسط