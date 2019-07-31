الأربعاء 31 يوليو 2019 15:38
احتياطي قطر الأجنبي في أعلى مستوى خلال 4 سنوات
ارتفعت الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي في يونيو/حزيران 2019 بنسبة 1.4 % على أساس شهري، لتصل لأعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين أول 2015.
التفاصيل:
- أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، ارتفعت إلى 194.6 مليار ريال (54.45 مليار دولار) الشهر الماضي.
- كانت الاحتياطيات في قطر سجلت 191.9 مليار ريال (53.7 مليار دولار) في مايو/أيار الماضي.
- على أساس سنوي، ارتفع الاحتياطي القطري بنسبة 18.2 %، مقارنة بنحو 164.6 مليار ريال (46 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2018.
- وفق البيانات، نمت الاحتياطيات للشهر السادس عشر على التوالي، منذ بدأت الارتفاع في فبراير/شباط 2018.
- تضمن الاحتياطي 56.66 مليار ريال (15.8 مليار دولار) موجودات سائلة بالعملة الأجنبية، إضافة إلى 53.16 مليار ريال (14.9 مليار دولار) أرصدة لدى البنوك الأجنبية، بحسب البيانات.
- بلغت أرصدة الذهب لدى المركزي القطري 6.44 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، فيما سجلت استثمارات أذونات وسندات الخزينة الأجنبية 76.4 مليار ريال (21.4 مليار دولار).
- الاحتياطيات القطرية الأجنبية تحسنت رغم فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران 2017، حصارا على الدوحة، إلا أن الاقتصاد القطري أظهر صمودًا أمام تداعيات الحصار.
- في السياق، أظهرت بيانات رسمية، الأحد الماضي، ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، في يونيو/حزيران الماضي بنسبة 2.6 في المئة على أساس شهري.
- في يونيو/حزيران أيضًا، قال صندوق النقد الدولي في بيان إن الاقتصاد القطري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الحصار الذي تفرضه الدول المجاورة على قطر وانخفاض أسعار النفط.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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