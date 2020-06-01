حقوق الإنسان
الاثنين 1 يونيو 2020 23:31

احتفاء على مواقع التواصل بدعوى في أمريكا ضد السيسي ورئيس وزراء مصري

محمد سلطان
الجزيرة
احتفى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى قضائية رفعها الناشط الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي "لتعذيبه إبان اعتقاله بمصر قبل سنوات"

وأطلقت القاهرة سراح سلطان قبل 5 سنوات، إثر التنازل عن جنسيته المصرية، وسفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عقب أقل من سنتين من توقيفه في أغسطس/ آب 2013، وبدء محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة".

وعقب التنازل عن جنسيته المصرية، سقطت عن سلطان فترة عقوبة بالسجن تصل إلى 25 عاما في تلك القضية على خلفية اتهامات ينفيها بـ"المشاركة في اعتصام مسلح".

وتعتقل السلطات المصرية منذ أكثر من سبع سنين والده عضو جماعة الإخوان المسلمين في ظل ظروف صعبة في السجن.

وأعلن سلطان، الإثنين، رفع دعوى أمام محكمة أمريكية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي، يتهمه فيها - ومسؤولين آخرين بينهم الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي- بـ"تعذيبه" إبان توقيفه بمصر قبل سنوات.

وقال سلطان، في بيان نشره على تويتر: "هذا الإجراء القانوني لا يسعى لانتصار سياسي أو فكري، لكن يسعى لتحقيق العدالة ضد الببلاوي ومسؤولين آخرين (لم يسمهم/ حكومة الببلاوي تولت من يوليو/تموز 2013 إلى فبراير/شباط 2014) في الذكرى الخامسة لحريتي (إطلاق سراحه)".

من جانبه، قال إريك لويس، محامي سلطان، في بيان، إن موكله تقدم، الإثنين، بدعواه "بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب الأمريكي".

وأوضح أن الدعوى تسمح بالنظر في إمكانية مقاضاة الببلاوي الذي يتواجد حاليا في واشنطن، ويشغل منصبا رفيعا هو المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وأكد أن موكله "تعرض للتعذيب"عقب توقفيه بمصر.

  ولم يصدر عن السلطات المصرية أو الببلاوي أو صندوق النقد الدولي تعليقا بشأن الدعوى، غير أن القاهرة كانت تنفي عادة خلال فترة توقيف سلطان، أي اتهامات محلية أو دولية بوجود تعذيب في مقارها الأمنية أو سجونها.
 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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