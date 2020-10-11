احتفاء على مواقع التواصل بانضمام مدرب مصري إلى سان جيرمان الفرنسي
وقال بلتاجي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "فخور بإعلاني العمل مع النادي المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوربا. دوري الأبطال هو المكان الذي أنتمي إليه".
It’s official #PSG pic.twitter.com/cAk8jn8kFC— Hassan Beltagy (@BeltagyHassan) October 10, 2020
وبدأ بلتاجي رحلته من ألمانيا؛ فعمل مساعدًا ومحلل أداء في فرق عدة بالدوريات الألمانية المختلفة، قبل أن ينضم إلى أكاديمية نادي بروسيا دروتموند الألماني في البوندسليغا.
وحصل على درجة الماجستير في تحليل الأداء من جامعة كولونيا، إحدى أكبر الجامعات الرياضية في أوربا.
وفي مصر، احتفى عدد كبير من رواد المنصات الاجتماعية والعاملين بالوسط الرياضي بحسن بلتاجي، معبرين عن فخرهم الشديد بما يقدمه المدرب المصري في أوربا، ومؤكدين أنه يفتح لهم آفاقًا جديدة للنجاح في مجال كرة القدم.
ألف مبروك لحسن البلتاجي تعيينه مدربًا في أكاديمية باريس سان جيرمان بعد مسيرة طويلة في عدة أندية بألمانيا .. بالتوفيق يا صديقي 👏🏻👏🏻 https://t.co/8j2CaXCHBR— أحمد عطا - Ahmed Atta (@ahmedatta0) October 9, 2020
حسن بلتاااااجي بينقل أحلامنا لحته تانية خااااالص— Mahmoud Seleem (@mahmoudseleem74) October 9, 2020
مبرووووك يابرووو❤️ https://t.co/Lhzf0owabx
مبروك يا بلتاجي يا محترم ❤️🌹— Ahmed Ali (@Cap_Ahmed_Ali10) October 9, 2020
حسن بلتاجي كان رئيس اكاديميه دورتموند سابقا .. والآن في باريس سان جيرمان https://t.co/sm1nfei031
فخرنا والله... ربنا يكرمك و يوفقك يا صديقي https://t.co/o3DMD5fBQj— Ahmed Sayed (@Tacticano) October 9, 2020
رحلة بدأت بحلم، ووصلت بصاحبها الى منصب ممتاز كمدرب محترف ❤️— Ahmed Ezzeldin (@AhmedEzzElDin) October 9, 2020
افاق جديدة يفتحها لنا جميعا مسيو بلتاجي 👏👏👏👏 https://t.co/hNxlsdJJMT
Congratulations @BeltagyHassan for your new role @PSG_English. Can't wait to see how you get on! Good luck 👊🏽 https://t.co/efgb5H8Bqc— Rupesh Popat (@rpopat1) October 9, 2020