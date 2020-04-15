احتفاء على مواقع التواصل بإنجار باحثة مصرية سيشكل "طفرة في العالم "
ونجحت طالبة الدكتوراة في جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا، إلهام فضالي، مع فريقها البحثي في الحصول على انبعاث ضوئي فعال من السيليكون عن طريق تغيير خصائصه وإجباره على شكل جديد.
وبحسب بحث فضالي والذي نشرته مجلة "نيتشر" العلمية، وهي أقوى مجلة أبحاث في العلوم، فإنه أصبح من الممكن استبدال الأسلاك النحاسية بحزم من الضوء، مما يسهل إرسال البيانات من ترانزستور على رقاقة إلى أخرى أو من رقاقة إلى أخرى بسرعات أعلى وبطاقة أقل دون الحاجة إلى القلق بشأن الحرارة الزائدة الناتجة عن المقاومة الكهربائية.
وتوصل الفريق البحثي لوسيلة مبتكرة تغير شكل "بلورة السليكون" فبدل من أن يكون شكلها مكعبا يكون شكلها خماسيا، باستخدام سبيكة من السليكون والجرمانيوم، وتزرع فوق أسلاك دقيقة مصنوعة من مادة خاصة.
وحصلت إلهام فضالي على بكالوريوس العلوم في هندسة الإلكترونيات من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 2013، وحصلت على ماجستير العلوم في النانوتكنولوجي من جامعة تشالمرز للتكنولوجيا في هولندا، وحاليا هي باحثة دكتوراة في جامعة أيندهوفن.
سيشكل طفرة في سرعة التكنولوجيا!— شبكة رصد (@RassdNewsN) April 12, 2020
الباحثة المصرية في جامعة «#أيندهوفن» بـ #هولندا، «#إلهام_فضالي»، تنجح مع فريقها البحثي في الحصول على انبعاث ضوئي فعال من السيليكون، وهو ما سيشكل طفرة للعالم في سرعة نقل البيانات بأجهزة الموبايل والكمبيوتر وغيرهما، بعد سنوات عديدة من محاولات العلماء pic.twitter.com/imxruhiUFX
سيشكل طفرة في سرعة التكنولوجيا!— الحوت الازرق (@p2Snctc4WTeKyzS) April 13, 2020
الباحثة المصرية في جامعة «أيندهوفن» بهولندا، «إلهام فضالي»، تنجح مع فريقها البحثي في الحصول على انبعاث ضوئي فعال من السيليكون، وهو ما سيشكل طفرة للعالم في سرعة نقل البيانات بأجهزة الموبايل والكمبيوتر وغيرهما،الجانب المشرق والمشرف 🇪🇬
تحية من القلب ل الباحثة المصرية في جامعة «أيندهوفن» بـ هولندا، «إلهام_فضالي» التي نجحت مع فريقها البحثي في الحصول على انبعاث ضوئي فعال من السيليكون، وهو ما سيشكل طفرة للعالم في سرعة نقل البيانات بأجهزة الموبايل والكمبيوتر وغيرهما، وهو ما سيشكل طفرة في سرعة التكنولوجيا! pic.twitter.com/HxKsbfyN4z— خواطر دنجوان (@Kawaterdonjowan) April 13, 2020
لما اابحث ف جوجل ع الباحثه الهام فضالي اللي وصلت لاكتشاف هيعمل نقله ف تنقل البيانات ويجيلي الهام شاهين— majhol (@islambik7) April 13, 2020
وشاهد اللون الحقيقي لبشرة بنت الفنانه الهام فضاله
يبقى #كورونا جاي يصحح المسار
د/ الهام فضالى شخصية علمية بارزة الآن فى هولندا لإكتشافها المميز ..— نور شمس 2 (@EE2tgZowDL7kaK3) April 13, 2020
د / وليد السنوسي شخصية علمية بارزة فى إكتشاف لقاح لعلاج بعض أنواع فيروس كورونا وبعض السرطانات وهو الآن فى سجون السيسي ..
شخصيتان بارزتان علميا على مستوى العالم ولكن لم تستفد منها مصر .. لأننا في زمن الانقلاب . pic.twitter.com/6GKmjesCBc