مصر
الأربعاء 15 أبريل 2020 20:10

احتفاء على مواقع التواصل بإنجار باحثة مصرية سيشكل "طفرة في العالم "

باحثة الدكتوراه في جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا، إلهام فضالي
مواقع التواصل
أشاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بنجاح باحثة مصرية مع فريقها في جامعة هولندية في التوصل لاكتشاف سيحدث "طفرة في العالم" من خلال تطوير موصلات للأجهزة الإلكترونية.

ونجحت طالبة الدكتوراة في جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا، إلهام فضالي، مع فريقها البحثي في الحصول على انبعاث ضوئي فعال من السيليكون عن طريق تغيير خصائصه وإجباره على شكل جديد.

وبحسب بحث فضالي والذي نشرته مجلة "نيتشر" العلمية، وهي أقوى مجلة أبحاث في العلوم، فإنه أصبح من الممكن استبدال الأسلاك النحاسية بحزم من الضوء، مما يسهل إرسال البيانات من ترانزستور على رقاقة إلى أخرى أو من رقاقة إلى أخرى بسرعات أعلى وبطاقة أقل دون الحاجة إلى القلق بشأن الحرارة الزائدة الناتجة عن المقاومة الكهربائية.

وتوصل الفريق البحثي لوسيلة مبتكرة تغير شكل "بلورة السليكون" فبدل من أن يكون شكلها مكعبا يكون شكلها خماسيا، باستخدام سبيكة من السليكون والجرمانيوم، وتزرع فوق أسلاك دقيقة مصنوعة من مادة خاصة.

وحصلت إلهام فضالي على بكالوريوس العلوم في هندسة الإلكترونيات من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 2013، وحصلت على ماجستير العلوم في النانوتكنولوجي من جامعة تشالمرز للتكنولوجيا في هولندا، وحاليا هي باحثة دكتوراة في جامعة أيندهوفن.

المصدر
الجزيرة مباشر
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