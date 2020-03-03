احتفاء جماهيري باستقالة تركي آل الشيخ من "رئاسة" الأهلي

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، أمس الإثنين، تقديم استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري.

وقال آل الشيخ في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك "قررت بعد التفكير كثيرًا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير مشجعًا"، قبل أن ينشر خطابًا رسميًا يحمل توقعيه واستقالته من المنصب.

وقال المذيع المصري مدحت شلبي في برنامجه "يا مساء الأنوار" إن سبب استقالة آل الشيخ تأتي لرفض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن يتحمل آل الشيخ تكاليف طائرة خاصة للاعبي النادي وأخرى للجماهير لمباراة الأهلي أمام منافسه صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن الخطيب قد رفض سابقًا أن يصرف الشيخ مكافآت لاعبي النادي بعد فوزهم في مباراة الذهاب على فريق صن داونز.

واحتفت جماهير الأهلي بالقرار، وعبروا عن أمانيهم بأن تقبل إدارة النادي الاستقالة.

عموما استقالة تركي الشيخ خير للأهلي:

فهو لم يستطع تحقيق هدفه في السيطره علي الأهلي ولن يستطيع وهو أدرك ذلك..

ولذلك أيضا لم يفضح مرتضي منصور والأثنان تحفظوا في كلامهم لما بينهم من فضائح تفضحهم سويا..#FIFA_Gassama_unfair — خالد المصري (@DfLDI1lrlaZoVNs) March 2, 2020

الحين تركي ال الشيخ كم مره استقال من رئاسة النادي الأهلي ؟ 🙂

ولا كل ما حس انه غاب عن الجو بمصر طلع بيان استقالة 😂😂😂 — Mussa⚡️ (@Xxj99) March 3, 2020

سبب تقديم استقالة تركي آل الشيخ من رئاسة الأهلي الشرفية..

هي انه لم يلقى أي إهتمام من إدارة النادي لطلباته ولم يحقق ما يطمح به وهو السيطرة على إدارة الأهلي..

المستشار تركي آل الشيخ لم يشاهد في الأهلي ما شاهده في الزمالك

لأنه لا يعرف أن هناك فرق كبير بين الأهلي والأندية الأخرى ✋ — ناصر القحطاني (@naser202023) March 3, 2020

عن اسوء حاجة شوفتها

فى الاهلى من وقت ما شجعته

لا هتكون خسارة مباراة

ولا خسارة بطولة

هتكون وجود تركى ال الشيخ

ده انا كرهت صلاح محسن

وعبد الله السعيد وبيراميدز

وساسى والنقاز بسببه

بس انا اللى بيستفزنى الاهلاوية

اللى بيحبوه وبيشوفوه هيفيد الاهلى

والحمد لله ان ده رأيى فيه من البداية — hossam barakat (@HossamBarakat22) March 3, 2020

أول حاجة المفروض الخطيب يعملها بعد ما يرجع من جنوب افريقيا انه ينزل بيان يعلن فيه الموافقة على استقالة تركي آل الشيخ ونقفل الصفحة دي تماما.. لكن دلوقتي عندنا ماتش مهم لازم نركز فيه كويس ونتأهل ان شاء الله وبعدها نبقى نعمل اللي احنا عاوزينه — Ahmed Sayed (@ahmdsayed74) March 3, 2020

#تركي_ال_الشيخ



انا متضامن مع جماهير وادارة الاهلي .. نادي مصري كبير عريق قطب وتركي الشيخ لا يمثل الاهلي ولا جماهيره .. الاهلي مصري ونفخر بوجوده ضمن المنظومة الكروية .. ياريت نرجع روابط الحب بين الاهلي والزمالك وننبذ كل من يدعو للتعصب واثارة الفتن بين جماهير القطبين — يوسف عبد الله (@WnAIBqUGc7h8p9W) March 3, 2020