مصر
الثلاثاء 3 مارس 2020 14:17

احتفاء جماهيري باستقالة تركي آل الشيخ من "رئاسة" الأهلي

محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي(يمين) وتركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي
محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي (يمين) وتركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي
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أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، أمس الإثنين، تقديم استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري.

وقال آل الشيخ في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك "قررت بعد التفكير كثيرًا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير مشجعًا"، قبل أن ينشر خطابًا رسميًا يحمل توقعيه واستقالته من المنصب.

وقال المذيع المصري مدحت شلبي في برنامجه "يا مساء الأنوار" إن سبب استقالة آل الشيخ تأتي لرفض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن يتحمل آل الشيخ تكاليف طائرة خاصة للاعبي النادي وأخرى للجماهير لمباراة الأهلي أمام منافسه صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن الخطيب قد رفض سابقًا أن يصرف الشيخ مكافآت لاعبي النادي بعد فوزهم في مباراة الذهاب على فريق صن داونز.

واحتفت جماهير الأهلي بالقرار، وعبروا عن أمانيهم بأن تقبل إدارة النادي الاستقالة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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