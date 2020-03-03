احتفاء جماهيري باستقالة تركي آل الشيخ من "رئاسة" الأهلي
وقال آل الشيخ في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك "قررت بعد التفكير كثيرًا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير مشجعًا"، قبل أن ينشر خطابًا رسميًا يحمل توقعيه واستقالته من المنصب.
وقال المذيع المصري مدحت شلبي في برنامجه "يا مساء الأنوار" إن سبب استقالة آل الشيخ تأتي لرفض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن يتحمل آل الشيخ تكاليف طائرة خاصة للاعبي النادي وأخرى للجماهير لمباراة الأهلي أمام منافسه صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف أن الخطيب قد رفض سابقًا أن يصرف الشيخ مكافآت لاعبي النادي بعد فوزهم في مباراة الذهاب على فريق صن داونز.
واحتفت جماهير الأهلي بالقرار، وعبروا عن أمانيهم بأن تقبل إدارة النادي الاستقالة.
عموما استقالة تركي الشيخ خير للأهلي:— خالد المصري (@DfLDI1lrlaZoVNs) March 2, 2020
فهو لم يستطع تحقيق هدفه في السيطره علي الأهلي ولن يستطيع وهو أدرك ذلك..
ولذلك أيضا لم يفضح مرتضي منصور والأثنان تحفظوا في كلامهم لما بينهم من فضائح تفضحهم سويا..#FIFA_Gassama_unfair
الحين تركي ال الشيخ كم مره استقال من رئاسة النادي الأهلي ؟ 🙂— Mussa⚡️ (@Xxj99) March 3, 2020
ولا كل ما حس انه غاب عن الجو بمصر طلع بيان استقالة 😂😂😂
سبب تقديم استقالة تركي آل الشيخ من رئاسة الأهلي الشرفية..— ناصر القحطاني (@naser202023) March 3, 2020
هي انه لم يلقى أي إهتمام من إدارة النادي لطلباته ولم يحقق ما يطمح به وهو السيطرة على إدارة الأهلي..
المستشار تركي آل الشيخ لم يشاهد في الأهلي ما شاهده في الزمالك
لأنه لا يعرف أن هناك فرق كبير بين الأهلي والأندية الأخرى ✋
عن اسوء حاجة شوفتها— hossam barakat (@HossamBarakat22) March 3, 2020
فى الاهلى من وقت ما شجعته
لا هتكون خسارة مباراة
ولا خسارة بطولة
هتكون وجود تركى ال الشيخ
ده انا كرهت صلاح محسن
وعبد الله السعيد وبيراميدز
وساسى والنقاز بسببه
بس انا اللى بيستفزنى الاهلاوية
اللى بيحبوه وبيشوفوه هيفيد الاهلى
والحمد لله ان ده رأيى فيه من البداية
أول حاجة المفروض الخطيب يعملها بعد ما يرجع من جنوب افريقيا انه ينزل بيان يعلن فيه الموافقة على استقالة تركي آل الشيخ ونقفل الصفحة دي تماما.. لكن دلوقتي عندنا ماتش مهم لازم نركز فيه كويس ونتأهل ان شاء الله وبعدها نبقى نعمل اللي احنا عاوزينه— Ahmed Sayed (@ahmdsayed74) March 3, 2020
#تركي_ال_الشيخ— يوسف عبد الله (@WnAIBqUGc7h8p9W) March 3, 2020
انا متضامن مع جماهير وادارة الاهلي .. نادي مصري كبير عريق قطب وتركي الشيخ لا يمثل الاهلي ولا جماهيره .. الاهلي مصري ونفخر بوجوده ضمن المنظومة الكروية .. ياريت نرجع روابط الحب بين الاهلي والزمالك وننبذ كل من يدعو للتعصب واثارة الفتن بين جماهير القطبين
الان على يوتيوب— Dr. Alaa Sadek (@DrAlaaSadek) March 2, 2020
لماذا استقال تركى ال الشيخ من رئاسة الاهلى؟
هل تجاهل ادارة الاهلى دعمه لرحلات الجماهير اغضبه؟
او عتابه على الادارة لعدم السؤال الدائم عنه او تفرغه للعلاج او الزهد بالمناصب؟https://t.co/JIVAHNURLk