احتفاء بالصمود.. نشطاء يغردون بعد مرور 1000 يوم على حصار قطر
وشدد المغردون عبر وسم "#١٠٠٠يوم_من_صمود"على أهمية الصمود في وجه الحصار واستغلاله لتعزيزات قدرات الدولة ومقوماتها وتقدمها بين الدول الكبرى في اعتمادها على ثرواتها وإمكاناتها.
وأثنى القطريون على حكمة قيادتهم في التعامل مع الحصار وإجراءاته التي حاولت تضييق الخناق على مختلف السبل الاقتصادية والرياضية والعسكرية والإعلامية.
حصار قطر
وفي 5 يونيو 2017 وبعد تمهيد إعلامي عبر حملات تشويه منظمة ضد دولة قطر ورموزها في صحف دول الحصار، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع الدوحة وطرد المعتمرين والطلاب القطريين وبدأت هذه الدول إجراءات حصار جائر.
وأعلنت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين، يوم الاثنين الموافق 5 يونيو، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وفرض الحصار عليها بإغلاق كافة المنافذ الجوية والبحرية والبريّة.
وكانت الخطوة بداية تصعيد متسارع وغير متوقع في الحملة والواسعة ضد دولة قطر، التي تضمنت نشر المعلومات المضللة والأخبار المفبركة، بما في ذلك قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا).
قطر كانت ستصبح غنيمة حرب— 🇶🇦احمد القوبري 🇶🇦 (@Ahmad_alqawbari) ١٣ فبراير ٢٠٢٠
#١٠٠٠_يوم_من_صمود pic.twitter.com/TLRT981ar9
#١٠٠٠_يوم_من_صمود شعب #قطر الأبي أمام رباعي الحصار— مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) ١٣ فبراير ٢٠٢٠
١٠٠٠ يوم من الصمود والحصى لو لان ما لان قطري 🇶🇦❤️
﴿ رَبِّي اجعَل هَذَا البَلد آمِناً ﴾ #١٠٠٠_يوم_من_صمود 🇶🇦 pic.twitter.com/Ym2kZCUZ6M— فيصل القحطاني 🇶🇦 (@Ql979) ١٣ فبراير ٢٠٢٠
انقضى من العمر 3 سنوات ونحن محاصرين ومُحاربين من اربع دول في شتى المجالات منها الاقتصادية والرياضية والعسكرية والاعلامية والدينية وكل مايخطر ببالكم ونُحن من انتصار الى انتصار وكل هذا بتوفيق الله سبحانه، هذي هي قطر العز والشموخ #١٠٠٠_يوم_من_صمود pic.twitter.com/KrfCe2JM1H— ﮼بدر﮼العتيبــــــــي (@QtrMilan) ١٢ فبراير ٢٠٢٠
بمناسبة مرور #١٠٠٠_يوم_من_صمود قطر حكومة وشعبا نقول" فرقاكم عيد يادول الحصار..قطر بألف خير بدونكم...ورب ضارة نافعة ..عرفنا عدونا من صديقنا ..عاشت #قطر حرة مستقلة وعاش اميرنا المفدى@TamimBinHamad حفظه الله ورعاه🇶🇦💐.— فهد المالكي (@_FahadAlMalki) ١٢ فبراير ٢٠٢٠
#١٠٠٠_يوم_من_صمود والف يوم أخرى ستكون كفيلة للصعود لمصاف الدول الكبرى وطفرة لتصدير جميع انواع اللحوم البيضاء والحمراء ومنتجات الألبان— سعد الباكر (@SaadAAlBaker) ١٢ فبراير ٢٠٢٠
اكتفاء وتصدير جميع الخضراوات
ستتحول بطون الأودية لموطن بيئي ومحميات عالمية ومعلم سياحي عالمي ومراعي دائمة
ابشروا بالعز والخير شعار للتحدي والعلا
﮼حسبنا ﮼الله ﮼ونعم ﮼الوكيل ١٠٠٠ يوم محسوب عليكم قفلتوا عنا الحرمين ﮼حسبنا ﮼الله ﮼ونعم ﮼الوكيل #١٠٠٠_يوم_من_صمود— امـ عبدالله المناعي (@iialmannaiii) ١٢ فبراير ٢٠٢٠
حتى لو وصلنا الى 10000 يوم ستظل #قطر شامخه في وجه هذا الحصار الجائر #١٠٠٠_يوم_من_صمود— محمد بن راشد 🇶🇦 (@14_alnaimi) ١٢ فبراير ٢٠٢٠