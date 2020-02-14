حصار قطر
الجمعة 14 فبراير 2020 12:03

احتفاء بالصمود.. نشطاء يغردون بعد مرور 1000 يوم على حصار قطر

العاصمة القطرية الدوحة
العاصمة القطرية الدوحة
رويترز
غرّد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر، بمناسبة مرور 1000 يوم على الحصار المفروض على بلادهم، بعبارات الاحتفاء بصمود الشعب القطري وقيادته أمام الحصار.

وشدد المغردون عبر وسم "#١٠٠٠يوم_من_صمود"على أهمية الصمود في وجه الحصار واستغلاله لتعزيزات قدرات الدولة ومقوماتها وتقدمها بين الدول الكبرى في اعتمادها على ثرواتها وإمكاناتها.

وأثنى القطريون على حكمة قيادتهم في التعامل مع الحصار وإجراءاته التي حاولت تضييق الخناق على مختلف السبل الاقتصادية والرياضية والعسكرية والإعلامية.

 حصار قطر

وفي 5 يونيو 2017 وبعد تمهيد إعلامي عبر حملات تشويه منظمة ضد دولة قطر ورموزها في صحف دول الحصار، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع الدوحة وطرد المعتمرين والطلاب القطريين وبدأت هذه الدول إجراءات حصار جائر.

وأعلنت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين، يوم الاثنين الموافق 5 يونيو، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وفرض الحصار عليها بإغلاق كافة المنافذ الجوية والبحرية والبريّة.

وكانت الخطوة بداية تصعيد متسارع وغير متوقع في الحملة والواسعة ضد دولة قطر، التي تضمنت  نشر المعلومات المضللة والأخبار المفبركة، بما في ذلك قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا).

المصدر
الجزيرة مباشر
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