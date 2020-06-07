التطبيع مع إسرائيل
الاثنين 8 يونيو 2020 00:09

احتفاء إسرائيلي بتغريدات الإماراتي ضاحي خلفان.. ماذا قال؟

نائب قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان
مواقع التواصل
احتفى حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر تويتر، بتغريدة لنائب قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان تميم، قال فيها إنه مع السلام الدائم مع "إسرائيل".

وقال حساب الخارجية الإسرائيلية: "من أنتم يا من لا تعترفون بدولة في مكانة إسرائيل العلمية؟"، مُرفِقًا تغريدة خلفان، ويدعو فيها لاستخدام مصطلح "الصديق الإسرائيلي" بدلًا من "العدو".

وقال خلفان في تغريدته: "أعلنها أنا مع السلام الشامل والدائم مع إسرائيل، وإذا حدث السلام مع إسرائيل وبعد ذلك المصالحة مع قطر.. سأذهب (إلى) إسرائيل ولن أزور قطر لو قالوا الكعبة فيها".

ولاقت، تغريدة خلفان، غضبًا عربيًا كبيرًا ووصفوه نشطاء بـ "الجاهل"، وآخر اعتبر أن التغريدة "تدفعك إلى الاشمئزاز والتقيؤ"، مؤكدين أن السلام لا يكون إلا مع أهل السلام.

اقرأ أيضًا:

خلفان: فلسطين تحت الوصاية الإسرائيلية أفضل من حكم حماس

ضاحي خلفان: تحرير فلسطين سيكون بعد 200 عام على يد خليجي

شاهد: ضاحي خلفان يبث صورا مغلوطة لانتشار القوات التركية في ليبيا

مسؤول إماراتي يرى فتح الأندلس "احتلالا" وإسرائيلي يرد: يا لجهلك

النبي محمد بشر بفتح القسطنطينية والإفتاء المصرية تصفه بـ"الاحتلال العثماني"

الإمارات تحتضن أول مطعم إسرائيلي في الخليج.. ما القصة؟

مسؤول إماراتي: تخلي قطر عن تنظيم كأس العالم ينهي الأزمة

سخرية من ضاحي خلفان بعد نشره صورة مفبركة عن اختفاء خاشقجي

باحث سوداني لقناة إسرائيلية: نريد التطبيع مجتمعيا وشعبيا (فيديو)

احتفاء إسرائيلي بتصريحات وزير الطاقة المصري.. ماذا قال؟

الخارجية الإسرائيلية تحتفي بمقال كاتب سعودي.. ماذا قال؟

قناة إسرائيلية: مسلسلات رمضان تقسم العالم العربي أكثر من أي وقت مضى

سلطات البحرين توقف ندوة ضد التطبيع بعد بدايتها بدقائق (فيديو)

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

اقرأ أيضا

Thumbnail
تزايد وتيرة التشاؤم بين الجمهوريين جرس إنذار لترمب.. ما الجديد؟
Thumbnail
مصر تسجل 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة
Thumbnail
تقرير: ترمب أراد نشر عشرة آلاف جندي في واشنطن
Thumbnail
"لغة استعمارية".. سفيرة فرنسا تثير غضبا واسعا بالمغرب.. ما القصة؟
Thumbnail
النبي محمد بشر بفتح القسطنطينية والإفتاء المصرية تصفه بـ"الاحتلال العثماني"

الأكثر قراءة

  1. تزايد وتيرة التشاؤم بين الجمهوريين جرس إنذار لترمب.. ما الجديد؟
  2. مصر تسجل 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة
  3. احتفاء إسرائيلي بتغريدات الإماراتي ضاحي خلفان.. ماذا قال؟
  4. تقرير: ترمب أراد نشر عشرة آلاف جندي في واشنطن
  5. "لغة استعمارية".. سفيرة فرنسا تثير غضبا واسعا بالمغرب.. ما القصة؟