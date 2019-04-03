احتفاء إسرائيلي بتساؤل باحث سعودي عن شرعية تحرير فلسطين
هل يجب علينا شرعاً تحرير فلسطين ؟ سؤال للمناقشة الفقهية في باب السياسة الشرعية .. تفضلوا— بدر العامر (@bader_alamer) ٢٦ مارس ٢٠١٩
- الباحث السعودي نشر تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، تساءل فيها "هل يجب علينا شرعا تحرير فلسطين؟"، مشيرًا إلى قضايا أخرى يراها أكثر أهمية.
- "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أشاد عبر تويتر بتعليق العامر، واستشهدت بقوله قائلة إن "السلام هو الحل".
السلام هو الحل— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) ٢ أبريل ٢٠١٩
طرح الباحث السعودي بدر العامر سؤالا للمناقشة الفقهية في باب السياسة الشرعية في تغريدة عبر "تويتر": "هل يجب علينا شرعا تحرير فلسطين؟״ وقال العامر إن اسرائيل قائمة منذ عشرات السنين ولا يوجد بينها وبين بلده حرب. pic.twitter.com/niZr0qhwpw
- الخارجية الإسرائيلية: طرح الباحث السعودي بدر العامر سؤالًا للمناقشة الفقهية في باب السياسة الشرعية في تغريدة عبر تويتر: "هل يجب علينا شرعا تحرير فلسطين؟ وقال العامر إن إسرائيل قائمة منذ عشرات السنين ولا يوجد بينها وبين بلده حرب.
- العامر: إسرائيل موجودة منذ ستين سنة، ولا يوجد بينها وبين بلده معركة، في إشارة إلى عدم جدوى قتالها... قاتل العرب إسرائيل في 48 و 67 و 73 ولم ينتصروا مع أنهم جميعًا.. الآن تمزقت دولهم، وتضاعفت قوة إسرائيل، فما تتوقع من نتيجة؟
سؤال : أيهما أولى بالعداء : دولة تطبع مع إسرائيل وتقيم لها المصانع والسياحة وتخدمها استراتيجياً مثل " تركيا أردوغان " أو دولة تقاطع اسرائيل وتمنع أي تواصل وتطبيع وتعلن هذا مثل السعودية ؟ من يهادن الأولى ويعادي الثانية إلا يستحق تفلة في وجهه ؟— بدر العامر (@bader_alamer) ١ أبريل ٢٠١٩
سؤال : إذا كان الإخونجية يرون الغرب هو الداعم الاول لإسرائيل ، فلماذا يلجأون إليه ويعيشون في ظل قوانينه ويتفيأون ظلاله وهو الحامي لدولة البغي ؟ ولماذا يعيشون في تركيا في جوار مصانع الاسلحة الإسرائيلية ؟— بدر العامر (@bader_alamer) ١ أبريل ٢٠١٩
هل تستطيع #إسرائيل شق صف الفلسطينيين لولم تكن #حماس فيها ؟ أي خدمة جليلة قدمتها حماس الإخوانية حين جعلت فلسطين دولتين ، وحالت بين مصر وبين الصفة بشريط حمساوي كشريط حزب الله في جنوب لبنان ..— بدر العامر (@bader_alamer) ٢ أبريل ٢٠١٩
- لم يكتفِ العامر بذلك بل نشر عدة تغريدات مناهضة لقطر وتركيا وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وجماعة الإخوان المسلمين، في الوقت الذي دعا فيه للتطبيع مع "إسرائيل"، ما أثار موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية وفلسطين والدول العربية والإسلامية.
- من جانبه، سخر الباحث السعودي أحمد بن راشد بن سعيد، من بدر العامر، وغرد قائلًا "أهنئ الباحث السعودي، أو الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية بدر العامر على الإعجاب الإسرائيلي به، كما تجلّى في ثناء هذه الصفحة عليه"، (وأرفق التغريدة بصورة الإشادة الإسرائيلية).
حين أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بجواز " التطبيع " مع إسرائيل حاول الإخونجية ثنيه عن موقفه ، ونشرت الصحف الإسرائيلية فتواه واحتفلت به ، ومع ذلك لم يتزحزح سماحة الشيخ العالم عن موقفه ومات على ذلك .. لأن الحق لا يعرف بموافقة الناس أو مخالفتهم .. هذا أمر لا يستوعبه #المفك pic.twitter.com/LlHJ4xDFkj— بدر العامر (@bader_alamer) ٢ أبريل ٢٠١٩
- ابن سعيد أضاف "الحمد لله القائل: (ليَميزَ ﷲ الخبيثَ من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمَه جميعًا، فيجعلَه في جهنم، أولئك هم الخاسرون)".
- العامر دخل في حرب كلامية مع ابن سعيد وردا على بعضهما البعض بعدة تغريدات حول فتوى جواز التطبيع مع إسرائيل، وحول ما أطلق عليهم العامر اسم "الإخوانجية".
أهنئ "الباحث السعودي"، أو "الداعية" بوزارة الشؤون الإسلامية @bader_alamer، على الإعجاب الإسرائيلي به، كما تجلّى في ثناء هذه الصفحة عليه.— أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) ٢ أبريل ٢٠١٩
والحمد لله القائل: "ليَميزَ ﷲ الخبيثَ من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمَه جميعاً، فيجعلَه في جهنم، أولئك هم الخاسرون".#أبق_الأمل_حيا pic.twitter.com/1RAtcR2Vuc
الشيخ لم يجز التطبيع بمفهومه السائد، وهو، على جلالة قدره، ليس معصوماً، والذين زاروه لمناقشته علماء وأساتذة، وكنت حاضراً، واستمع إلينا رحمه ﷲ باهتمام، وأبلغته أن اتفاقات أوسلو ظالمة، وتتجاهل القدس واللاجئين، وذكرت له أعدادهم في لبنان والأردن وسوريا، فقال بتواضع: سأتروّى في الأمر. pic.twitter.com/823sqYjhmV— أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) ٢ أبريل ٢٠١٩
- تصريحات العامر أثارت جدلا واسعا وغضبا على تويتر في جميع أرجاء الوطن العربي، ما دفع العامر للدخول في جدل حاد ومهاجمة منتقديه الذين رفضوا جميع تصريحاته واتهموه بمحاولة إضفاء شرعية على وجود الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة ووأد القضية الفلسطينية.. وتلك أبرز التعليقات:
عرفت الآن يا استاذ بدر العامر لماذا لم ننتصر— amjedaldosari (@amjedaldosari) ٢ أبريل ٢٠١٩
نعم قد نهادن الأعداء أحيانا لنعيد صفوفنا عقيدة وسلوكا وسلاحا وهذا من الاعداد
ولكن لا نداهن على حساب ديننا
السلام مبدأ والله يدعوا الى دار السلام والى السلم
ولكن السلام مع من لم يظاهرنا في ديننا ولم يخرجنا من بلادنا
هذا إما أحمق او مأجور ... تحرير مسجد الأقصى هو واجب شرعي لأنه أولى القبلتين ... و قريبا إن شاء الله سنصلي فيه بعد أن نطهر أرضه منكم — Mohammed Salah (@Mohamme55499579) ٢ أبريل ٢٠١٩
الفلسطينيين ارعبوكم ببالونات والقبه الحديديه لم تسقط صواريخ حماس البدائيه عن اي قوه تتحدثون والله لو تشجع العرب قليلا سيحرررون القدس بالكلاشنكوف لان الله اخبرنا انكم جبناء— ابراهيم (@ibrahim2034r) ٢ أبريل ٢٠١٩
دا فرض شرعى وليس واجب لماذا لان حرمات المسلمين والنصارى تنتهك سواء اعراضهم ومساكنهم غير قضيه المقدسات وانتهاك حرماتها اذا تحرير الارض فرض عين— على sarryellalعليوه (@MGrhqvAot1Q0nYk) ٣ أبريل ٢٠١٩
مزقكم الله وشردكم و لم يجعل لكم ارض من ابراهيم عليه السلام الى موسى عليه السلام كثرة ارسال الانبياء عليكم ليس محبة فيكم بل لانكم بسرعة تنتكسون و للشيطان و الهوى تعبدون— الله أكبر ولله الحمد (@saaq221) ٢ أبريل ٢٠١٩
السلام يعني رحيل كل صهيوني واعادة السيادة للاسلام في ارض الاسلام ..اما عن قوتكم فقد اخبرنا الله عنكم ..لا تقاتلون الا من وراء جدر ..بأسكم بينكم شديد..ترهم جميعا وقلوبهم شتي.ما اهونكم وما اضعفكم وما اجبنكم...نصر زائف لمحتل مخادع..ونحن علي يقين من وعد لله.انكم الي زوال.— Seif Eldeen (@SeifEld88846674) ٢ أبريل ٢٠١٩
نعم أيها الصهاينة، تحرير القدس واجب شرعاً على كل المسلمين. هذا هو حكم الإسلام و دعوكم من فلان و علان من أصحاب الأهواء— NABIL ABDULRAZAQ (@nabmed71) ٢ أبريل ٢٠١٩
هو ليس بغريب على اليهود فهو من زمن الرسول وصفوا بالكذب والغدر والخيانه وهذا دليل ع كذبهم وادعائهم ع الاسلام والامه الاسلاميه وينفيه الباحث عامر وجزاك الله اخي عامر ع الاضاحه وكشف نوايا اليهود الحاقدين المغتصبين— M.Alyahyaai (@m_alyahyaai) ٢ أبريل ٢٠١٩
باحث بعلم الخيانه والعماله للصهاينه ،،، إنهم أناس طاب لهم الخضوع والخنوع ،،،، ليذهب إلي فلسطين العربيه المحتله ويأخذ دراسته من الصغير قبل الكبير ويتعلم كيف هي المقومه والكرامه وعدم الخنوع للمحتل ،،،،— Bo.Thamer ALsharhan (@Alsharhanzaben) ٢ أبريل ٢٠١٩
هذا نعتبره من #صهاينة_العرب— mr.mr prefsor (@perfsor) ٢ أبريل ٢٠١٩
لا يغرك الان خونة الحكام وفساد الأئمة ..فخلفهم شعوب كالوحوش الضارية ..الطامحة لدماء كل خائن من امتهم ولكل مغتصب ومحتل اجنبي..فصبرا جميل والله المستعان .— Seif Eldeen (@SeifEld88846674) ٢ أبريل ٢٠١٩
وهل حاربتهم اسرائيل فعلاً في التواريخ التي ذكرتها حتى ينتصروا أم حاربهم الغرب بدل الصهاينة بمعنى حروب بالوكالة ، الصهاينة لا يُحاربون سوى من هو أعزل كنساء غزّة وأطفالها .— البرّاق 9999 (@22334455hhh11) ٢ أبريل ٢٠١٩
من شاهدكم وأنتم تقتلون وتضربون بأعقاب البنادق على أيدي القسام في #ناحل_عوز وأبو مطيبق و زيكيم .. يعلم أنكم أوهن من بيت العنكوبت ونهايتكم وشيكة وان كان معكم بن سلمان وبن زايد وغيرهم من صهاينة العرب— محمد النعامي - غزة (@moh_namee) ٢ أبريل ٢٠١٩
@bader_alamer— الغريب (@lebral2000) ٢ أبريل ٢٠١٩
سرعة تجاوب عصابة الإرهاب والاجرام الصهيوني المحتل مع طرح بدر العامر يظهر لنا أنه نال استحسانهم!
اقترح على زعيم العصابة الصهيونية الإرهابية المحتلة @Israelipm_ar تكريم بدر العامر بوسام نجمة داود من الدرجة الأولى ... pic.twitter.com/t4BTx1PHI4