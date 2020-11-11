الانتخابات الأمريكية
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 12:29

احتدام المنافسة بين الجمهوريين والديمقراطيين للسيطرة على الكونغرس

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
رويترز
عزّز الجمهوريون، فرصهم بالاحتفاظ بالأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد نجاح السناتور عن ولاية كارولاينا الشمالية توم تيلليس في الاحتفاظ بمقعده، وتضاءلت بذلك آمال الديمقراطيين.

وقال المرشّح الديموقراطي كال كانينغهام في تغريدة على تويتر "لقد اتّصلت لتوّي بالسناتور تيلليس لتهنئته" بالفوز في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.
وأقرّ كانينغهام بهزيمته بفارق ضئيل أمام منافسه الجمهوري على الرّغم من أنّ النتائج النهائية للانتخابات لم تصدر بعد.

 

وبذلك ترتفع حصّة الجمهوريين إلى 49 سناتوراً مقابل 48 للديموقراطيين في مجلس الشيوخ المؤلّف من 100 سناتور. 
ولا تزال هناك ثلاثة مقاعد لم تُحسم نتيجتها بعد، أحدها في آلاسكا وهو يبدو شبه محسوم للسناتور الجمهوري المنتهية ولايته دان ساليفان الذي يتقدّم بفارق شاسع على منافسه الديموقراطي بحسب النتائج الجزئية التي تصدر ببطء في هذه الولاية المترامية الأطراف.

الحسم في ولاية جورجيا

وبذلك تصبح آمال الديموقراطيين في السيطرة على مجلس الشيوخ معلّقة على المقعدين المخصّصين لولاية جورجيا المحافظة والتي يتنافس المرشّحان الديمقراطيان والجمهوريان عليهما في جولة إعادة تجري في 5 يناير/كانون الثاني بعدما عجز أي منهم عن الفوز بنسبة 50% من الأصوات في الانتخابات التي جرت الثلاثاء الماضي.
وإذا نجح الديموقراطيون في الفوز بهذين المقعدين، ينقسم عندها مجلس الشيوخ إلى 50 سناتوراً جمهورياً و50 سناتوراً ديموقراطياً، لكنّ نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس التي يمنحها الدستور بحكم منصبها هذا صفة رئيسة مجلس الشيوخ يمكنها أن تحضر أي جلسة تريد وأن تصوّت فيها لترجّح كفّة حزبها.

 

مجلس الشيوخ

ولا يمكن إقرار أيّ قانون في الولايات المتّحدة إذا لم يوافق عليه مجلس الشيوخ، كما لا يمكن للرئيس أن يعيّن أيّ وزير أو سفير أو قاض إذا لم يصادق على هذا التعيين مجلس الشيوخ.
وإذا نجح الجمهوريون في الاحتفاظ بغالبيتهم في مجلس الشيوخ فسيتعين عندها على الرئيس المقبل أن يستنزف كلّ مهاراته في مجالات التواصل والتفاوض للتوصّل إلى حلول وسط مع خصومه الجمهوريين.
وأكّد الرئيس المقبل جو بايدن الذي شغل مقعداً في المجلس على مدى 36 عاماً، أمس الثلاثاء أنّه سيكون قادراً على ضمّ ما يكفي من أصوات الجمهوريين إلى صفّه.

الديمقراطيون يسيطرون على مجلس النواب

من ناحية أخرى ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الحزب الديمقراطي سيطر على مجلس النواب الأمريكي في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بعدما حصد الديمقراطيون ما لا يقل عن 218 مقعدا.
وأضافت الوكالة أن الديمقراطيين قد يحققون الفوز ببعض المقاعد الإضافية لكن من المرجح أن تتقلص أغلبيتهم في مجلس النواب.
 

المصدر
وكالات
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