الخميس 22 مارس 2018 13:41
احتجاز المشتبه به الرئيسي في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني
أعلن صلاح البردويل القيادي في حركة حماس، أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة أوقفت اليوم الخميس المطلوب الرئيسي في قضية تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله قبل أسبوع.
وأضاف البردويل أنه تم توقيف أنس أبو خوصة بعدما أُصيب في عملية حصار واشتباك مع مطلوبين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقال مسؤول أمني إن قوات الأمن في غزة احتجزت المشتبه به الرئيسي في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.
وأضاف أن المشتبه به، أصيب في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بعد أن طوقت مخبأه، وأن ضابط أمن قتل في الواقعة، فيما جرى إلقاء القبض على مسلحين اثنين آخرين.
وكان موكب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، واللواء ماجد فرج رئيس المخابرات العامة قد تعرض لتفجير عند وصوله الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، أدى لتدمير ثلاث سيارات.
وكان رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، وصل صباح الثلاثاء 13 مارس إلى قطاع غزة، في زيارة قصيرة تستمر لساعات.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات