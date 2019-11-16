فرنسا
السبت 16 نوفمبر 2019 16:05

احتجاجات أصحاب السترات الصفراء في باريس

تظاهر أعضاء حركة "السترات الصفراء"  الفرنسية اليوم السبت في العاصمة باريس في محاولة لإظهار قدرتهم على حشد الدعم في الذكرى السنوية الأولى لحركتهم. 

وذكرت قناة "فرنسا 24" اليوم السبت أن الأعداد التي شاركت في المظاهرات  ومستويات العنف، تضاءلت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، عما كانت عليه في ذروة الحركة، التي بدأت في 17 من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، بمظاهرات  ضخمة في باريس، شارك فيها حوالي 300 ألف شخص. 

لكن أصحاب السترات الصفراء يريدون أن تظهر احتجاجاتهم اليوم السبت- وهو  اليوم التقليدي للاحتجاجات- وأيضا غدا الأحد- الذكرى السنوية لحركتهم-  للرئيس ايمانويل ماكرون أنهم لا يزالون قوة يُحسب حسابها.      
ومن المقرر تنظيم حوالي 200 مظاهرة، حيث تتوقع السلطات أن ينظم عدة آلاف مسيرات في العاصمة. 
 
المصدر
الجزيرة مباشر
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الجزيرة مباشر
السترات الصفراء

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