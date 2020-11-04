الانتخابات الأمريكية
الأربعاء 4 نوفمبر 2020 09:47

اتهم الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات.. ترمب: سأحقق فوزا كبيرا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مقر حملته في فيرجينيا-3 نوفمبر
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة صباح اليوم الأربعاء إنه يتوقع فوزه بفترة ثانية تستمر أربع سنوات واتهم الديمقراطيين بمحاولة "سرقة" الانتخابات منه دون أن يقدم أي دليل.

وقال ترمب في تغريدة أخرى إنه يعتزم  إلقاء خطاب قريبا، وكتب في تغريدته الثانية :"سأدلي ببيان الليلة.. فوز كبير!".  

وكتب على تويتر يقول "نتقدم بفارق كبير لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات.. لن ندعهم يفعلون ذلك أبدا". وأضاف "فوز كبير" بفترة أخرى.

ونُشرت تغريدات ترمب فور بيان صادر عن منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن قال فيه إنه متفائل إزاء فرصه في الفوز.

تويتر يضع إشارة تحذير 

من جانبه حذر موقع تويتر للرسائل القصيرة مستخدميه من الرسالة التي كتبها ترمب واتهم فيها منافسيه الديموقراطيين بمحاولة "سرقة" الانتخابات الرئاسية بينما ما زالت نتائج الاقتراع غير مؤكدة.

وكتبت شبكة التواصل الاجتماعي في تغريدة الرئيس بعد نشرها مباشرة "بعض أو كل المحتوى الذي تمت مشاركته في هذه التغريدة موضع شك وقد يكون مضللًا بشأن كيفية المشاركة في انتخابات أو عملية أخرى لمواطنين".

وتحتدم المنافسة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي بدأت أمس بين الرئيس الجمهوري دونالد ترمب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
دونالد ترمب
جو بايدن
تويتر
اتهام
سرقة

اقرأ أيضا

Thumbnail
"تصعيد كبير".. رئيس وزراء إثيوبيا يأمر بنشر الجيش في إقليم تيجراي
Thumbnail
"أم المعارك الانتخابية".. ترمب يحسم الفوز في ولاية فلوريدا المصيرية
Thumbnail
"زوج كيم كارداشيان" المرشح للرئاسة الأمريكية.. لمن أعطى صوته؟ (فيديو)
Thumbnail
نتائج الانتخابات الأمريكية 2020 (بث مباشر)
Thumbnail
هفوتان جديدتان لبايدن في يوم الاستحقاق الرئاسي.. ماذا فعل؟

الأكثر قراءة

  1. من تبقى في مكتب إرشاد جماعة الإخوان بمصر؟
  2. شاهد: أسطورة السلة الأمريكية يستأذن في الانصراف!
  3. حمص .. عاصمة الثورة السورية بلا ثوار
  4. السوريون اللاجئون بعرسال يوجهون أزمة إنسانية
  5. جدل بشأن علاج السرطان بـ "الحشيش"