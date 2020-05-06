مصر
الأربعاء 6 مايو 2020 12:43

"اتهم ابن تيمية بالإرهاب".. مسلسل "الاختيار" يثير الجدل من جديد

مسلسل الاختيار يثير الجدل مجددا بحديثه عن الإمام ابن تيمية
تسبب "مسلسل الاختيار" في إثارة الكثير من الجدل مجددًا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد إشارته بإحدى المشاهد للعالم "ابن تيمية"، وربطه بالفكر المتشدد و"الإرهاب".

ففي أحد مشاهد المسلسل ظهر أحد الممثلين الذي يجسد شخصية أحد من وصفتهم بـ "الإرهابيين" أو "التكفيريين" وهو يبرر مقتل المدنيين أثناء العمليات "الإرهابية" مستشهدًا بتعاليم الشيخ ابن تيمية، وذكر جزءا من حديث شريف اقتطع من سياقه ونسبه إليه، وذلك رغم أن ابن تيمية لم يفت مطلقًا بجواز قتل المدنييين.

وكان الكاتب المصري إسلام البحيري أول المحتفين بذكر اسم ابن تيمية بالمسلسل،وعبر عن هذا بمنشور على حسابه بفيسبوك، الأمر الذي اعتبره البعض إساءة لأحد الرموز الإسلامية.

وانبرى الكثير من المتابعين في الدفاع عن العالم ابن تيمية، حيث تصدر وسم #ابن_تيمية_مش_ارهابي ، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مساء أمس الثلاثاء، وطالب الكثيرون بوقف الإساءة للرموز الإسلامية، كما نشروا تغريدات تعريفية عن ابن تيمية لرد تهمة الإرهاب عنه تحت وسم #اعرف_ابن_تيمية.

ونشر الكاتب المصري "أحمد المنزلاوي" مقطعًا من مسلسل مصري سابق اسمه "أئمة الهدى"، والذي جسد حياة ابن تيمية في أربع حلقات، ونصح متابعيه بأن يشاهدوا الحلقات ليعرفوا حقيقة العالم الجليل.

وتفاعل مع الوسم باحثون وشيوخ مصريون ومن الخليج العربي مؤكدين أن أراء بن تيمية تعد ردًا على الإرهابيين والمتشددين، وتعتبر حصنًا للوسطية.

 

وابن تيمية الملقب بشيخ الإسلام،هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الشهير بابن تيمية. ولد عام 661 للهجرة في حران التي كانت جزءا من بلاد الشام.

برع في علوم القرآن والحديث والفقه والكلام. تمسك بسنن السلف الصالح، وبرهن على ضرورة اتباعها بطريقة لم يسبقه إليها أحد، رغم أن كل الإثباتات التي استشهد بها هي من الكتاب الحكيم والسنة المباركة.

 

كان ابن تيمية جريئا في طرح أفكاره وآرائه المبتكرة، وقد جلب ذلك عليه وبالا كثيرا، وأكسبه أعداء كثرا لم يستسيغوا طريقة تفكيره التي اعتبرت تحديا لما اعتادوا عليه. من جهة أخرى مثلت أفكاره نسفا لتيارات أخرى لها قادة وأتباع، ومثل فكره خطرا على وجود تلك التيارات.

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المصدر
الجزيرة مباشر
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ابن تيمية

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