"اتهم ابن تيمية بالإرهاب".. مسلسل "الاختيار" يثير الجدل من جديد
ففي أحد مشاهد المسلسل ظهر أحد الممثلين الذي يجسد شخصية أحد من وصفتهم بـ "الإرهابيين" أو "التكفيريين" وهو يبرر مقتل المدنيين أثناء العمليات "الإرهابية" مستشهدًا بتعاليم الشيخ ابن تيمية، وذكر جزءا من حديث شريف اقتطع من سياقه ونسبه إليه، وذلك رغم أن ابن تيمية لم يفت مطلقًا بجواز قتل المدنييين.
وكان الكاتب المصري إسلام البحيري أول المحتفين بذكر اسم ابن تيمية بالمسلسل،وعبر عن هذا بمنشور على حسابه بفيسبوك، الأمر الذي اعتبره البعض إساءة لأحد الرموز الإسلامية.
وانبرى الكثير من المتابعين في الدفاع عن العالم ابن تيمية، حيث تصدر وسم #ابن_تيمية_مش_ارهابي ، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مساء أمس الثلاثاء، وطالب الكثيرون بوقف الإساءة للرموز الإسلامية، كما نشروا تغريدات تعريفية عن ابن تيمية لرد تهمة الإرهاب عنه تحت وسم #اعرف_ابن_تيمية.
#ابن_تيمية ، عالمٌ باللسان والقلم، ومجاهدٌ بالسيف.. عاش عصرًا هو الأقسى في تاريخ المسلمين، فكانت فتاويه شديدة كشدّة ذلك الزمان#ابن_تيمية_مش_ارهابي pic.twitter.com/ChuKqibUXo— مجلة ميم (@MeemMagazine) May 5, 2020
ونشر الكاتب المصري "أحمد المنزلاوي" مقطعًا من مسلسل مصري سابق اسمه "أئمة الهدى"، والذي جسد حياة ابن تيمية في أربع حلقات، ونصح متابعيه بأن يشاهدوا الحلقات ليعرفوا حقيقة العالم الجليل.
وتفاعل مع الوسم باحثون وشيوخ مصريون ومن الخليج العربي مؤكدين أن أراء بن تيمية تعد ردًا على الإرهابيين والمتشددين، وتعتبر حصنًا للوسطية.
#ابن_تيمية_مش_إرهابي— حامد نبهان (@11h_n) May 5, 2020
وكان خصومه من أهل الفرق يأتون بأبنائهم يستمعون له حين يسرد أصول مذاهبهم فهو أعلم بها
فإذا شرع في الدر عليهم وبيان زيفهم وضلالهم وانحرافاتهم أخذوا أولادهم.
وابن تيمية الملقب بشيخ الإسلام،هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الشهير بابن تيمية. ولد عام 661 للهجرة في حران التي كانت جزءا من بلاد الشام.
برع في علوم القرآن والحديث والفقه والكلام. تمسك بسنن السلف الصالح، وبرهن على ضرورة اتباعها بطريقة لم يسبقه إليها أحد، رغم أن كل الإثباتات التي استشهد بها هي من الكتاب الحكيم والسنة المباركة.
إضافة لردوده الكثيرة على الخوارج والغلاة والمتطرفين .. ومناقشاته الرائعة لمنكري وجود الله ومكذبي الأنبياء— بندر المحياني (@otibi2001) May 5, 2020
.
إلا أن التاريخ يحفظ لابن تيمية شفاعته لأسرى من اليهود والنصارى
.
ثم يأتي بعد 700 سنة من يراه إرهابيا!#ابن_تيمية_مش_ارهابي pic.twitter.com/fJ5KeqznRz
كان ابن تيمية جريئا في طرح أفكاره وآرائه المبتكرة، وقد جلب ذلك عليه وبالا كثيرا، وأكسبه أعداء كثرا لم يستسيغوا طريقة تفكيره التي اعتبرت تحديا لما اعتادوا عليه. من جهة أخرى مثلت أفكاره نسفا لتيارات أخرى لها قادة وأتباع، ومثل فكره خطرا على وجود تلك التيارات.
اقرأ أيضًا:
سخرية من مبالغة ممثل مصري في أداء دور "الإرهابي" بمسلسل "الاختيار"
"أفشل المخططات الإرهابية".. دار الإفتاء المصرية تشيد بمسلسل "الاختيار"
أليس هذا #المسلسل -الذي يُفترى فيه على شيخ الإسلام #ابن_تيمية- هو ما قالت عنه #مؤسسة_دينية_رسمية أنه فن هادف؟!— حاتم الحويني | Hatem Al-Howainy (@Hatem_alhowainy) May 5, 2020
ألا زال فنًا هادفا مع ما فيه من كذب وتدليس وبهتان باسم #الدين وإلصاق كل #إرهاب بدين #الإسلام؟!
ألا زال فنًا هادفا وهو يروج بأن كلام الله مخلوق؟!
أليس في #الأمة رجل رشيد؟
وإني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أحيانا أخرى ..فليس كل مخالف للنص بكافر— خالد الحوينى (@khaledalheweny) May 5, 2020
فمن ثبت إسلامه بيقين لا نخرجه منه إلا بيقين
ابن تيميه #ابن_تيمية_مش_ارهابي
يا جاهل هذا ابن تيمية شيخ الاسلام، فقيه ومحدث ومفسر وعالم مسلم مجتهد من علماء أهل السنة والجماعة، فقد كان يفتي في العديد من المسائل التي يراها موافقة للدليل من الكتاب والسُنة وآراء الصحابة و السلف الصالح ..#ابن_تيميه_مش_ارهابي— خالـد الشمري (@khalid88990) May 5, 2020
رحم الله ابن تيمة و رزقه مرافقة النبي صل الله عليه وسلم في جنات عدن— 🇸🇦د.عبدالله السيف 🇸🇦 (@DRabusaad) May 5, 2020
فلقد ترك ارث عظيم من العلوم الشرعيه
وهذا ماجعله مكروه من الملحدين والعلمانيين والمنافقين والمجوس ممن اجتمعوا تحت مظلة الكفر اسأل الله ان يهديهم للحق ويرزقهم الصلاح والاستقامة
#ابن_تيميه_مش_ارهابي
والله لولا أمثال ابن تيمية في الأمة ما عرف أحد أن يبطل شبهات الصداميين والدواعش والمارقين عن الفهم الصحيح للإسلام.— رجب أبو بسيسة (@RagabFadl) May 5, 2020
ابن تيمية يستحق التقدير والدعاء
وليس الطعن و التشوية
اللهم ارفع درجاته وأكرم نزله ووسع مدخله#ابن_تيمية_مش_ارهابي
#ابن_تيميه_مش_ارهابي— سمسمه♡Sm 🙈 (@sh010012) May 5, 2020
مش فاهمه ايه علاقه مسلسل الاختيار ده
بشيخ الاسلام ابن تيميه!!!!
هو احنا دلوقت بناخد العلم والفقه من الفنانين والمسلسلات ولا ايه
بدل ما نعلي في قدر العلماء والمشايخ نقوم نقلل منهم ونوصفهم بالمتطرفين .