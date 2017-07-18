الولايات المتحدة
الثلاثاء 18 يوليو 2017 09:25

اتهام ضابط شرطة سابق بقتل فتى أسود في تكساس

الضابط الأمريكي السابق روي أوليفر المتهم بقتل الفتى الأسود جوردان أدواردز
قال تقرير إعلامي أمريكي إن هيئة محلفين كبرى وجهت اتهامًا بالقتل، الاثنين، لضابط شرطة سابق متهم بقتل فتى أسود (15 عاما) بالرصاص في ولاية تكساس في نيسان/أبريل الماضي.

وأفاد موقع "دالاس نيوز.كوم" بأن لائحة الاتهام التي تضمنت أيضا أربعة اتهامات بالاعتداء المفرط من جانب موظف عام، قد أعلنها ممثل الادعاء في مقاطعة دالاس ضد روي أوليفر (37 عاما).

وقال ممثل الادعاء فيث جونسون "في الوقت الذي نمضي فيه قدمًا، ما يزال مكتبي يسعى لتحقيق العدالة لجوردان وأسرته.. ربما يكون لديكم ضمان شخصي بأننا سنحكم في هذه القضية بحزم".

وكان جوردان أدواردز (15 عاما) قد تعرض لإطلاق نار لدى مغادرته حفل وهو  في سيارته مع أشقائه في التاسع والعشرين من أبريل/نيسان.

وقال لي ميريت، محامي عائلة إدواردز، على تويتر "ما زلنا حذرين.. اتهام القتل الموجه لروي أوليفر مناسب ولكن مر أكثر من 40 عامًا منذ أن أدين شرطي في تكساس". 

وفي قضية منفصلة، ​​اتهم أوليفر في يونيو/حزيران بتهمة تهديد امرأة بسلاح ناري بعد حادث سير في 16 أبريل/نيسان، وفقا لوثائق المحكمة.
المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
رويترز
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