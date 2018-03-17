جوائز الأوسكار
السبت 17 مارس 2018 01:19

اتهام رئيس أكاديمية الأوسكار بالتحرش الجنسي

جون بايلي رئيس أكاديمية الأوسكار
جون بايلي رئيس أكاديمية الأوسكار
رويترز
نقلت وكالة رويترز عن مطبوعات متخصصة في هوليوود قولها إن رئيس أكاديمية فنون وعلوم السينما، التي تمنح جائزة الأوسكار، يواجه اتهامات بإساءة السلوك الجنسي.

وذكرت مجلتا "ذا هوليوود ريبورتر" و"فارايتي" نبأ تلقي الأكاديمية لثلاثة مزاعم بالتحرش الجنسي بحق جون بايلي (75 عاما)، وأنها بدأت في التحقيق فيها دون ذكر مصادر للنبأ أو تفاصيل أخرى.

وقالت الأكاديمية في بيان مقتضب "الأكاديمية تتعامل مع أي شكاوى بشكل سري لحماية كل الأطراف. لجنة العضوية تفحص كل الشكاوى المقدمة بحق أي عضو في الأكاديمية وفقا للمعايير المهنية لدينا".

وأضاف البيان "ترفع اللجنة تقاريرها لمجلس محافظي الأكاديمية بعد الانتهاء من فحص الشكاوى. لن ندلي بمزيد من التصريحات فيما يتعلق بتلك الأمور لحين انتهاء المراجعة الكاملة".

وانتخب بايلي، وهو مخرج ومصور سينمائي، رئيسا للأكاديمية في أغسطس/ آب 2017.

المصدر
رويترز
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جوائز الأوسكار
جون بايلي
سوء سلوك
تحرش جنسي

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