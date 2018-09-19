كوريا الشمالية
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 10:10

اتفاق "مثير" بين الكوريتين.. تعرف على بنوده

كوريا الشمالية وافقت على • إغلاق منشآت نووية في كوريا الشمالية بحضور خبراء دوليين
رويترز
وقع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، اتفاقا في اليوم الثاني لقمتهما في بيونغ يانغ.

ووقع وزيرا دفاع البلدين بعد ذلك اتفاقا عسكريا للحد من التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

بنود الاتفاق:
  • إغلاق منشآت نووية في كوريا الشمالية بحضور خبراء دوليين.
  • تفكيك دائم للمنشآت النووية.  
  • إزالة كل المخاطر التي ربما تسبب حروبا في شبه الجزيرة الكورية.
  • صرح الرئيس الكوري الجنوبي أن "نزع السلاح النووي بشكل كامل لن يكون في المستقبل البعيد جدا".
  • السعي لتقديم عرض مشترك لاستضافة أولمبياد 2032.
  • الاشتراك معا في المسابقات الدولية ومن بينها أولمبياد 2020 في طوكيو.
ردود أفعال:
  • رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتطورات التي شهدتها القمة بين الكوريتين واصفا الاتفاق بـ"المثير".
  • قال ترمب على تويتر "كيم جونغ أون وافق على السماح بعمليات تفتيش نووية على أساس مفاوضات نهائية وعلى تفكيك نهائي لموقع تجارب ومنصة إطلاق في وجود خبراء دوليين".
  • أضاف ترمب: "في الوقت نفسه لن تكون هناك تجارب صاروخية أو نووية". وتابع "كما ستقدم كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية عرضًا مشتركًا لاستضافة الألعاب الأولمبية لعام 2032. إنه أمر مثير للغاية".

 

ملاحظات على الاتفاق:
  • لم يتضح متى سيتم تفكيك منشأة "يونجبيون" وما تتوقعه بيونغيانغ في المقابل.
  • مون هو أول رئيس كوري جنوبي يزور كوريا الشمالية منذ 11 عاما، ومن المقرر أن يعود إلى بلاده غدا الخميس.
  • أعرب الزعيم الكوري الشمالي عن رغبته في زيارة سول قريبا.
المصدر
وكالات
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الكوريتان
كيم جونغ أون

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