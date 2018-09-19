الأربعاء 19 سبتمبر 2018 10:10
اتفاق "مثير" بين الكوريتين.. تعرف على بنوده
وقع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، اتفاقا في اليوم الثاني لقمتهما في بيونغ يانغ.
ووقع وزيرا دفاع البلدين بعد ذلك اتفاقا عسكريا للحد من التوترات في شبه الجزيرة الكورية.
بنود الاتفاق:
- إغلاق منشآت نووية في كوريا الشمالية بحضور خبراء دوليين.
- تفكيك دائم للمنشآت النووية.
- إزالة كل المخاطر التي ربما تسبب حروبا في شبه الجزيرة الكورية.
- صرح الرئيس الكوري الجنوبي أن "نزع السلاح النووي بشكل كامل لن يكون في المستقبل البعيد جدا".
- السعي لتقديم عرض مشترك لاستضافة أولمبياد 2032.
- الاشتراك معا في المسابقات الدولية ومن بينها أولمبياد 2020 في طوكيو.
ردود أفعال:
- رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتطورات التي شهدتها القمة بين الكوريتين واصفا الاتفاق بـ"المثير".
- قال ترمب على تويتر "كيم جونغ أون وافق على السماح بعمليات تفتيش نووية على أساس مفاوضات نهائية وعلى تفكيك نهائي لموقع تجارب ومنصة إطلاق في وجود خبراء دوليين".
- أضاف ترمب: "في الوقت نفسه لن تكون هناك تجارب صاروخية أو نووية". وتابع "كما ستقدم كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية عرضًا مشتركًا لاستضافة الألعاب الأولمبية لعام 2032. إنه أمر مثير للغاية".
Kim Jong Un has agreed to allow Nuclear inspections, subject to final negotiations, and to permanently dismantle a test site and launch pad in the presence of international experts. In the meantime there will be no Rocket or Nuclear testing. Hero remains to continue being........— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2018
....returned home to the United States. Also, North and South Korea will file a joint bid to host the 2032 Olympics. Very exciting!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2018
ملاحظات على الاتفاق:
- لم يتضح متى سيتم تفكيك منشأة "يونجبيون" وما تتوقعه بيونغيانغ في المقابل.
- مون هو أول رئيس كوري جنوبي يزور كوريا الشمالية منذ 11 عاما، ومن المقرر أن يعود إلى بلاده غدا الخميس.
- أعرب الزعيم الكوري الشمالي عن رغبته في زيارة سول قريبا.
المصدر
وكالات
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