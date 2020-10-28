التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 23:45

اتفاق للتسويق في الفنادق والمطاعم.. مصنع خمور إسرائيلي يصدر منتجاته إلى الإمارات

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منذ إعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين شركات من الجانبين
مواقع التواصل
قالت هيئة البث العبرية، الأربعاء، إن مصنعا إسرائيليا للخمور سيبدأ الأسبوع القادم تصدير منتجاته إلى الإمارات.

وأوضحت أن مصنع الخمور "غولان"، وقع اتفاقا مع شركة إماراتية لتسويق منتجاته في فنادق ومطاعم الدولة الخليجية، بدءا من الأسبوع المقبل.

ونقلت الهيئة عن إدارة المصنع، أن "هذه لحظة تاريخية مثيرة لصناعة الخمور في إسرائيل".

ومنذ إعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات الشهر الماضي، تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين شركات من الجانبين.

ووقعت الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقيتي تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون، بإجماع كافة الفصائل والقيادة، "طعنة في الظهر وخيانة للقضية الفلسطينية".

المصدر
الأناضول

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