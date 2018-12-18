اتفاق روسي إيراني تركي بشأن دستور سوريا

وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا قالوا إنهم يتوقعون أن تجتمع اللجنة الدستورية السورية الجديدة في مطلع العام القادم

التقى وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا في جنيف اليوم الثلاثاء لعقد محادثات بشأن الأزمة السورية.

وقال وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا إنهم يتوقعون أن تجتمع اللجنة الدستورية السورية الجديدة في مطلع العام القادم، وإطلاق عملية سلام سياسية قابلة للتطبيق.

التفاصيل

في بيان مشترك تلاه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد اجتماع الوزراء الثلاثة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستيفان دي ميستورا، قال وزراء الخارجية إن عمل اللجنة الجديدة ينبغي أن يحكمه "إدراك للحلول الوسط والحوار البناء".

المشاركون اتفقوا، بعد تنسيق مع الحكومة السورية، على أن تضم اللجنة 150 عضوا يناط بهم العمل على تعديل الدستور السوري، ومن المنتظر أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها مطلع العام الجديد.

لافروف: النتيجة التي ستتوصل إليها اللجنة في هذه الحالة ستحظى بتأييد واسع النطاق من قبل الشعب السوري".

وصف لافروف المشاورات التي جرت اليوم في جنيف بأنها " إيجابية للغاية".

ذكر دبلوماسيون أن كلا من حكومة بشار الأسد والمعارضة التي تقاتل للإطاحة به، قدمتا قائمة من 50 اسما لكن الدول الثلاث اختلفت بشأن آخر 50 عضوا من المجتمع المدني وأعضاء "مستقلين".

دبلوماسيون قالوا أمس الاثنين إن الدول الثلاث بصدد التوصل لاتفاق حول اللجنة وهو ما قد يمهد الطريق لصياغة دستور جديد تعقبه انتخابات.

يحاول ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، الذي يتنحى عن منصبه في نهاية العام، منذ يناير/ كانون الثاني التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد شخصيات 150 عضوا في لجنة دستورية جديدة.

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أنّ بلاده وروسيا وإيران بلغت مرحلة هامة في جهود تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا.

وزراء الخارجية: عمل اللجنة الجديدة ينبغي أن يحكمه إدراك للحلول الوسط والحوار البناء

عقب الاجتماع قال الوزير التركي "بلغنا مرحلة هامة في جهود تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا"، نافيا حصول خلاف حول قائمة الأسماء المقترحة من قبل النظام والمعارضة للجنة المذكورة. لكنه أضاف "قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة حول القائمة المتعلقة بالمجتمع المدني. نحن نعمل معاً كدول ضامنة، ونعمل مع الأمم المتحدة أيضا".

تصريحات مولود تشاوش أوغلو

بحثنا قضايا مثل النسبة المطلوبة لاتخاذ قرار، هل بأغلبية الثلثين أم أكثر من ذلك، وهل سيكون هناك رئيس ونوابه أو رئيس مشارك. نحن نتجه إلى النهاية رويدا رويدا.

نتوقع عقد أول اجتماع لهذه اللجنة في الشهر الأول من العام المقبل. وسنواصل نحن الضامنون لمسار أستانا تكثيف جهودنا فيما بيننا".

اجتماع اليوم مؤشر على مدى أهمية مرحلتي أستانا، وسوتشي، من أجل الحل السياسي في سوريا من جهة، والبدء في تحقيق نتائج ملموسة من جهة ثانية. لذلك، كان اجتماع اليوم مثمرا للغاية. نتمنى أن تكون هذه الاجتماعات وسيلة خير لمستقبل سوريا والحل السياسي فيها. ستواصل تركيا - باعتبارها عنصرا فاعلا هاما- مساهماتها بهذا الصدد.

تشاوش أوغلو: نتوقع عقد أول اجتماع لهذه اللجنة في الشهر الأول من العام المقبل (رويترز)

الدستور السوري