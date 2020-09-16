التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
الأربعاء 16 سبتمبر 2020 21:25

اتفاق التطبيع.. وزير خارجية الإمارات لم يعرف أين يوقع (فيديو)

وزير الخارجية الإماراتي خلال التوقيع
غيتي
سخر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من ارتباك وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، وحيرته بشأن مكان توقيعه في وثيقة اتفاق التطبيع بين بلاده وإسرائيل.

وأظهرت لقطات مراسم التوقيع أن وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد بدا تائها لا يعرف أين يضع توقيعه، فاستعان بالسيدة التي تساعد في المراسم، ثم سأل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي كان يجاوره ثم ساعده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مغردون إنه إذا كان وزير الخارجية الإماراتي "لا يعرف أين يوقع، فكيف له أن يعرف على ماذا يوقع؟".

وشهد البيت الأبيض، الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقي التطبيع بين الإمارات والبحرين وبين إسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي، رغم الرفض والإدانة الفلسطينية الواسعة له رسميا وشعبيا.
 

المصدر
الأناضول
مواقع التواصل

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