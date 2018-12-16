اتفاقية شراكة استراتيجية بين قطر والأمم المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مشاركته في منتدى الدوحة

وقعت دولة قطر والأمم المتحدة اليوم (الأحد) مجموعة اتفاقيات للشراكة الاستراتيجية.

وأعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري عن دعم قطري للأمم المتحدة يبلغ 500 مليون دولار لمختلف أنشطة المنظمة.

جاء ذلك على هامش منتدى الدوحة في دورته الثامنة عشر والذي اختتم أعماله اليوم.

التفاصيل

شملت الاتفاقيات التي جرى توقيعها بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية القطري، ووقعها عن قطر صندوق قطر للتنمية وممثلون عن الأمم المتحدة، إنشاء مكاتب للأمم المتحدة في دولة قطر من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف.

خصصت قطر دعما ماليا للمكاتب الأممية المختلفة كمنح سنوية من بينها مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأونروا.

في مؤتمر صحفي مشترك عقب التوقيع على الاتفاقيات مع غوتيريش، تناول الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأزمة الخليجية مؤكدا انفتاح قطر على الحوار المبني على الاحترام المتبادل ووضع رؤية مشتركة لجوهر الخلاف، مشيرا إلى أن قطر "انتهجت اسلوبا هادئا تجاه دول الحصار ولم تعرض شعوب دول الحصار لما عرضت هذه الدول الشعب القطري له".

وزير الخارجية القطري: دولة قطر تثمن الدور الذي قامت به الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها وهناك مؤسسات في الأمم المتحدة قامت بمهامها على أتم وجه وقدمت الدعم اللازم لقطر لتجاوز هذه المشاكل الإنسانية وقطر مستمرة في اتخاذ كافة الخطوات الضرورية للحصول على حقوق شعبها. ومن الظلم القول بأن الأمم المتحدة لم تتحرك.

غوتيريش من جانبه قال إن الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها توضح العلاقة المثالية التي تربط بين الأمم المتحدة ودولة قطر، معربا عن الامتنان العميق "للدعم المهم الذي تقدمه دولة قطر للأمم المتحدة ومساهمتها المتميزة".

منتدى الدوحة