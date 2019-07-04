مصر
الخميس 4 يوليو 2019 15:39

اتساع عجز المعاملات الجارية لمصر إلى 7.6 مليار دولار في 9 أشهر

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
غيتي
قال البنك المركزي المصري اليوم إن عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر اتسع إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.
التفاصيل:
  • تقلص صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة ذاتها، من يوليو/ تموز 2018 إلى مارس/ آذار 2019، ليصبح 4.6 مليار دولار من 6.02 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق، حسبما أظهرته بيانات البنك المركزي.
  • بحسب البيان بلغ إجمالي العجز في ميزان المدفوعات 351.2 مليون دولار.
  • ارتفع عجز الميزان التجاري من 28 مليار إلى نحو 29.8 مليار دولار.
  • ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11.2% لتسجل 20.9 مليار دولار مقابل نحو 18.8 مليار دولار.
  • ارتفعت حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 41.6% لتسجل نحو 8.5 مليار دولار مقابل 6 مليار دولار.
  • سجلت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية تراجعا بمعدل 3.1 % لتسجل نحو 12.4 مليار دولار مقابل 12.8 مليار دولار.
  • ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 8.2% لتسجل نحو 50.7 مليار دولار، مقابل نحو 46.8 مليار دولار.
  • يرجع ذلك إلى ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 11.8 % لتسجل نحو 41.9 مليار دولار مقابل 37.4 مليار دولار.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
البنك المركزي المصري
الصادرات
الواردات
عجز الميزان التجاري

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