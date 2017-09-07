مأساة الروهينغيا
الخميس 7 سبتمبر 2017 16:52

اتحاد علماء المسلمين يدعو لنصرة مسلمي الروهينغيا

الدكتور علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بدعم مسلمي الروهينغيا بكل الوسائل المتاحة والتظاهر من أجلهم، داعيا إلى جعل خطبة الجمعة غدا عن مأساة الروهينغيا في ميانمار.

وأفتى الاتحاد "بوجوب نصرة إخواننا مسلمي الروهينغيا، واعتبر هذا واجبا على كل المسلمين: الحكام الذين عليهم بذل الجهد في الشأن السياسي وفي الشأن الاقتصادي عليهم بالمقاطعة، وعلى الإعلاميين دور وكذلك العلماء، وعلى الجمعيات الخيرية ضرورة القيام بواجب الإغاثة الفورية".

وفي بيان اليوم الخميس دعا الدكتور علي محيي الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد، العالم والإنسانية جمعاء لإنقاذ مسلمي الروهينغيا، وجعل خطبة الجمعة في العالم أجمع حول قضية هؤلاء المستضعفين، والتظاهر من أجلهم.

وقال القره داغي في تصريح له: "الوضع في أراكان مخز للعالم أجمع بحكوماته ومؤسساته وسياسييه ومثقفيه وحكمائه وعلمائه؛ فالآلاف يقتَلَون ويشرَّدون ولا بواكي لهم".

وقال الاتحاد إن دعوة القره داغي تأتي "وسط أسى عميق يجتاح العالم مما يجري لهؤلاء الذين ليس لهم من ذنب سوى أنهم ينتمون لعقيدة الإسلام فيقوم هؤلاء البوذيون المتعصبون بقتلهم وذبحهم مما يجعل الأجساد تقشعر مما يجري لهؤلاء".

المصدر
الجزبرة مباشر
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مسلمو الروهينغيا
اضطهاد
مأساة الروهينغا

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