تونس
السبت 19 يناير 2019 18:40

اتحاد الشغل التونسي يدعو لإضراب جديد

الطبوبي يتحدث خلال الإضراب الأخير
رويترز
أعلن أمين الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عن إضراب جديد يستمر لمدة يومين في شهر فبراير/ شباط المقبل للضغط على الحكومة لرفع أجور مئات آلاف الموظفين.
أهم تصريحات الطبوبي:
  • قرر الاتحاد تنفيذ اضراب عام وطني في الوظيفة العامة والقطاع العام (الشركات العامة) يومي 20 و21 فبراير المقبل.
  • الإضراب يأتي في اتجاه تعديل البوصلة بالنسبة للخيارات الوطنية التي تخدم مصلحة شعبنا، أمام انسداد التفاوض مع الحكومة فيما يرتبط بإيجاد الحلول الملائمة لأزمة الزيادات.
  • المطالبة بالزيادات تأتي لتعديل القدرة الشرائية، وردا على الاخلال باتفاقات سابقة ترتبط بمراجعة القانون المنظم للقطاع العام.
  • الغاية ليست الإضراب للإضراب، وإنما التوصل مع الحكومة لتنقية المناخات الاجتماعية، واستكمال المؤسسات التي ستحملنا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في آجالها القانونية ولإنجاح المسار الديمقراطي.
خلفية:
  • الاتحاد نفذ الخميس الماضي إضرابا عاما شُلت خلاله حركة النقل الجوي والبري وتوقفت أغلب الخدمات وتظاهر الآلاف في شوارع العاصمة تونس وعدة مدن.
  • الاتحاد نفذ إضرابا أول في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
  • تصعيد اتحاد الشغل قد يزيد الضغوط على حكومة يوسف الشاهد التي تعاني لإنعاش الاقتصاد.
  • صندوق النقد الدولي طالب الحكومة التونسية بالتحكم في كتلة الأجور لخفض عجز الموازنة ضمن حزمة إصلاحات يشترطها لمواصلة إقراض تونس.
  • الحكومة عرضت مقترحات لزيادة الأجور، لكن الاتحاد قال إنها لا تلبي الحد الأدنى من المطالب المالية في ظل ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم في البلاد.
  • المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني قال إن الاستجابة لمطلب النقابة بزيادة تصل إلى 850 مليون دولار سيزيد من التضخم إلى أكثر من عشرة في المئة من حوالي 7.4 بالمئة حاليا.
  • اتحاد الشغل يقول إن متوسط الأجر الشهري، وهو حوالي 250 دولارا، أحد أدنى الأجور في العالم.
  • معهد الدراسات الاستراتيجية التابع للدولة يقول إن القوة الشرائية الحقيقية انخفضت بنسبة 40 في المئة منذ عام 2014.
  • الحكومة تهدف إلى خفض نسبة الأجور في القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
  • النسبة الحالية للأجور تبلغ 15.5 في المئة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقا لصندوق النقد الدولي.
  • فاتورة الأجور في القطاع العام حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2018 مقارنة مع 7.6 مليار دينار في عام 2010.
المصدر
وكالات
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تونس
الاتحاد العام التونسي للشغل
إضراب عام
يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية
صندوق النقد الدولي

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