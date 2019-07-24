الأربعاء 24 يوليو 2019 20:44
ابنة ترمب تهنئ جونسون بخطأ في كتابة اسم بريطانيا
وقعت إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأمريكي، في موقف محرج، بعدما نشرت "تغريدة" كتبت فيها اسم المملكة المتحدة، خطأ، الأمر الذي عرضها لسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل:
- ابنة الرئيس الأمريكي، أخطأت في كتابة اسم بريطانيا، عند قيامها بتهنئة بوريس جونسون بعد فوزه برئاسة وزراء بريطانيا، خلفا لتيريزا ماي، رسمياً الأربعاء.
- وقع والد إيفانكا، دونالد ترمب، بأخطاء املائية عديدة مشابهة، ما دفع نشطاء للقول إن عدوى أخطاء ترمب وصلت لابنته.
- أخطأت إيفانكا في كتابة اسم البلد، وعوضاً عن كتابة المملكة المتحدة (United Kingdom) "يونايتد كينغدوم"، كتبت (United Kingston) " يونايتد كينغستون".
Congratulations @BorisJohnson on becoming the next Prime Minister of the United Kingdom.— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 23, 2019
- سرعان ما صححت الخطأ، وحذفت التغريدة السابقة، لتغرّد من جديد بكتابة الاسم الصحيح، بحسب ما نشره موقع "الإندبندنت" البريطاني.
The perils of autocorrect!😊🇬🇧🇯🇲 https://t.co/QJvyJsVMT1— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 23, 2019
سخرية في مواقع التواصل:
- سخر البعض من خطأ إيفانكا عبر كتابة تغريدات بأخطاء مشابهة، واتهمها أخرون هي ووالدها بعدم القدرة على الكتابة السليمة.
- غرد البعض شاكراً "إيفانكا" باسم شعب كينغستون، وسأل أحدهم إيفانكا، أين تقع كينغستون؟
- قارن البعض ما كتبته إيفانكا مع خطأ إملائي مماثل وقع به والدها في وقت سابق من العام الجاري، عندما أخطأ في كتابة أمير ويلز، حيث كتب بدلاً من ذلك أمير الحيتان، في إشارة إلى لقب الأمير تشارلز.
- كما وقع ترمب في أخطاء إملائية خلال كتابته لتغريدة خصصها لانتقاد تغطية صحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، لأخباره وسياساته.
خلفيات:
- كان بوريس جونسون قد فاز، أمس الثلاثاء، على منافسه جيريمي هنت بأغلبية 92153 صوتاً مقابل 46656 صوتاً، في انتخابات حزب المحافظين، وبترؤسه للحزب الحاكم، يصبح جونسون رئيس الوزراء المقبل في البلاد اعتباراً من اليوم الأربعاء.
- وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت هنأ منافسه جونسون الذي فاز عليه بنسبة 66% من الأصوات.
- بعد حوالي نصف ساعة من فوز جونسون، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التهنئة في تغريدة على تويتر وقال فيها "سيكون عظيما!".
- لدى إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي، 6.7 مليون متابع على تويتر، وتبلغ من العمر 27 عاماً.
- جونسون اتهم في عام 2015 ترمب، الذي كان لا يزال مرشحا للرئاسة آنذاك "بالجهل المذهل" مما يجعله غير مؤهل لمنصب الرئيس.
المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية