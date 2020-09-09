مصر
الأربعاء 9 سبتمبر 2020 10:42

ابتلعها على فترات.. استخراج 6500 جنيه من معدة مريض في مصر

نجح الأطباء في استخراج 6500 جنيه من معدة مريض في عملية استغرقت 4 ساعات
مواقع التواصل
أعلن مجموعة من أطباء مستشفى القصر العيني بمصر عن نجاحهم في استخراج أربعة لفافات من الورق النقدي مجموعها 6500 جنيه مصري من معدة مريض.

وقال الدكتور عبد الرحمن مصطفى معيد بقسم الجراحة العامة بالقصر العيني، وهو أحد الأطباء الذين أشرفوا على العملية الجراحية، إن مواطناً مصرياً وفد إلى المستشفى وهو يعاني من آلام حادة على مستوى البطن. 

وأخبر المريض الأطباء أنه ابتلع مبالغ مالية على فترات، إلا أنه لم يفصح عن سبب إقدامه على هذا الفعل.

وبعد التشخيص باستعمال الأشعة تبيّن للأطباء معاناة المريض من التهابات شديدة على مستوى المعدة والأمعاء.

وخلال العملية التي استغرقت 4 ساعات، تم استخراج لفافات النقود، التي بلغ مجموعها 6500 جنيه مصري (حوالي 411 دولار أمريكي). 

لكن المرضى الذين يبلعون أوراق أو عملات مالية أو أشياء أخرى غريبة ليس بالأمر غير المعتاد على الأطباء، إذ استخرج الدكتور عبد الرحمن مصطفى في السابق 39 مسمارا وولاعة وقصافة من بطن مريض.

غير أن هذه العملية تعد سابقة من نوعها، بحكم القيمة المالية العالية التي ابتلعها هذا الشخص.

وتناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخبر بشكل واسع، بينما لم يتم الكشف عن سبب بلع هذا المواطن المصري لكل هذه الأموال.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام مصرية
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مصر
أطباء
استخراج
نقود
معدة

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