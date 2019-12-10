أمريكا والسعودية
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 23:23

إيقاف 175 سعوديا يدرسون الطيران العسكري بأمريكا

الضابط السعودي محمد الشمراني قتل ثلاثة أشخاص بالرصاص في قاعدة بحرية بفلوريدا
نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين، الثلاثاء، أن نحو 175 سعوديا يدرسون الطيران العسكري أوقفوا في إطار "توقف مؤقت عن العمليات توخيا للسلامة".

وجاء هذا الإجراء بعدما قتل ملازم بسلاح الجو السعودي ثلاثة أشخاص بالرصاص الأسبوع الماضي في قاعدة بحرية أمريكيون بفلوريدا، قبل أن ترديه الشرطة.

وقالت اللفتنانت أندريانا جينولدي، وهي متحدثة باسم البحرية "بدأ يوم الاثنين وقف طلاب الطيران السعوديين مؤقتا عن العمليات توخيا للسلامة".

وأضافت أن الوقف شمل ثلاث منشآت عسكرية مختلفة، هي محطات بينساكولا ووايتينج فيلد ومايبورت الجوية التابعة لسلاح البحرية في فلوريدا.

ولا يزال المحققون يحاولون تحديد دوافع المهاجم محمد الشمراني الذي كان نشر على تويتر قبل إطلاقه النار رسائل معادية للولايات المتحدة، كما يبحثون عما إذا كان هناك أي تواطؤ محتمل.

ويتلقى مئات من الجنود السعوديين كل عام تدريبات ضمن القوات المسلحة الأمريكية.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
أمريكا
السعودية
تدريب
طيران

اقرأ أيضا

Thumbnail
رويترز: الإمارات أنشأت برنامجا للتجسس بمساعدة مسؤولين أمريكيين سابقين
Thumbnail
شاهد: بهدفين خلال دقيقتين.. ليفربول يتأهل لثمن نهائي أبطال أوربا

الأكثر قراءة

  1. رويترز: الإمارات أنشأت برنامجا للتجسس بمساعدة مسؤولين أمريكيين سابقين
  2. شاهد: بهدفين خلال دقيقتين.. ليفربول يتأهل لثمن نهائي أبطال أوربا
  3. إيقاف 175 سعوديا يدرسون الطيران العسكري بأمريكا
  4. شاهد: آلاف الأتراك والعرب يتظاهرون في إسطنبول دعما للمعتقلين في مصر
  5. أمريكا تحظر دخول دبلوماسي سعودي سابق لأراضيها بسبب مقتل خاشقجي