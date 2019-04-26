الجمعة 26 أبريل 2019 23:26
إيقاف نيمار 3 مباريات في دوري أبطال أوربا
أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم أنه أوقف النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لثلاث مباريات في دوري أبطال أوربا بسبب إهانته لطاقم تحكيم.
التفاصيل:
- عقب المباراة التي شهدت خروج فريقه من البطولة القارية هذا الموسم أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، وصف نيمار نظام حكم الفيديو المساعد بأنه "فضيحة".
- نيمار: هذا عار، لقد وضعوا أربعة أشخاص لا يعرفون شيئًا عن كرة القدم، يجب إعادة النظر في هذه التقنية، لا توجد ضربة جزاء، لا أعلم كيف احتسبوها.
- الحكم احتسب ركلة جزاء حاسمة لمانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي أقيم على ملعب بارك دي برانس ليبلغ الفريق الإنجليزي دور الثمانية بفضل قاعدة الأهداف المسجلة خارج الملعب.
- توماس توخيل مدرب سان جيرمان قال إن تعليقات اللاعب البرازيلي صدرت في خضم توتر الموقف ملمحا إلى ضرورة عدم معاقبته.
- نيمار عاد مؤخرا إلى المشاركة مع فريقه عقب ثلاثة أشهر من الابتعاد بسبب الإصابة.
- سان جيرمان تأهل لدوري أبطال أوربا الموسم المقبل عقب فوزه بلقب الدوري المحلي في فرنسا هذا الموسم.
المصدر
وكالات
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